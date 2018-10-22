الملك يؤكد على أهمية تكثيف الجهود لدعم “الأونروا”

الاصلاح نيوز-

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الإثنين، مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، في اجتماع جرى خلاله بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والتطورات الإقليمية الراهنة.

وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وفرص الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ لزيادة الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة في العديد من القطاعات.

وتطرق اللقاء إلى التحديات المالية التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ‘الأونروا’، حيث أكد جلالته أهمية تكثيف الجهود لدعم الوكالة لتمكينها من تقديم خدماتها الإغاثية والتعليمية والصحية.

وفي الإطار ذاته، ثمن جلالة الملك دور الاتحاد الأوروبي تجاه الدفع بعملية السلام، ودعم وكالة ‘الأونروا’.

كما جرى التأكيد على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الأزمة السورية، وبما يضمن سلامة أراضيها ووحدة شعبها.

وتناول اللقاء أيضا الأعباء التي فرضتها أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني وموارده المحدودة، حيث تم التأكيد على أهمية توفير الظروف المناسبة لضمان العودة الطوعية للاجئين إلى وطنهم.

وأكد مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، خلال اللقاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الأردن شريكا رئيسيا، ويحرص على الاستمرار في دعمه لتنفيذ خططه التنموية والاقتصادية.

وأعرب عن تقدير الاتحاد الأوروبي للمساهمات الكبيرة التي يقدمها الأردن في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

وحضر اللقاء مستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة.