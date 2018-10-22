بحث سبل تعزيز التعاون بين جامعة عمان الاهلية ونادي الهمبولدت الأردني

الاصلاح نيوز-

التقت عميدة البحث العلمي بجامعة عمان الاهلية أ. د إخلاص الطراونة مع أ. د مروان الموسى رئيس نادي الهمبولدت الأردني المنبثق عن مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية

Friedric Naumann Foundation for Freedom) يوم الخميس الماضي 18-10-2018 بحضور كل من : عميد كلية الآداب والعلوم بالجامعة الدكتور جوزيف بوالصة ونائب عميد البحث العلمي الدكتور أشوك شاكيا والدكتور أحمد جبر من كلية الآداب والعلوم.

وقد تم التباحث في هذا اللقاء التمهيدي لغايات إبرام إتفاقية تعاون أكاديمي بين الجامعة و النادي في القريب العاجل رسميا وعلى عقد محاضرة تعريفية بالأنشطة المشتركة الممكنة يوم الخميس 6-12-2018 في الجامعة.