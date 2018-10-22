“عمان الاهلية” تشارك في ورشة عمل لإتحاد الجامعات العربية

الاصلاح نيوز-

شاركت جامعة عمان الاهلية في ورشة عمل في مقر الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية بعنوان ” كيفية الكتابة الفنية للمشروعات التعليمية والبحثية” لمدة يومين 15+16-10-2018 ، حيث حضر عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة عمان الأهلية وهم : د. نضال تراب / كلية تقنية المعلومات 2. محمد حسان / كلية الهندسة 3. د. أسعد الغليظ / كلية الاداب والعلوم 4. د. صالح حجازي / كلية الحقوق 5. د. أمل الداغستان / كلية التمريض 6. د. أشوك / كلية الصيدلة والعلوم الطبية.

وتهدف ورشة العمل الى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية واكتساب المهنية في إعداد مشاريع تعليمية وبحثية ناجحة تحظى بالمنافسة للحصول على تمويل من الجهات الداخلية والخارجية، وتناولت الورشة الموضوعات التالية:

1. مقدمة عن مفهوم المشروع التعليمي والبحثي ومكوناتهما.

2. مكونات المشاريع التنافسية من حيث الملخص /الحاجة/طرق الحل/ التحليل المنطقي/الجودة/نشر البيانات/الشركاء الاستمرارية.

3. كيفية تقدير الميزانية المطلوبة للمشروع.

4. أساليب التقييم والتحكيم المختلفة.

وتم تقسيم المشاركين لمجموعات عمل مختلفة بغرض العمل على انجاز أجزاء من مسودة مشروع قابل للتقديم للجهات التمويلية.

وتم في نهاية الورشة توزيع شهادات الحضور على المشاركين.