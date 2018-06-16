مصدر: لا نية لإرسال سفير جديد إلى إيران

الاصلاح نيوز-

قال مصدر مسؤول إن قرار نقل سفير المملكة في طهران عبدالله أبورمان إلى مركز وزارة الخارجية، جاء استنادا إلى قرار سابق باستدعائه، مؤكدا “أنه لا نية لإرسال سفير جديد إلى إيران”.

وأوضح المصدر أن قرار نقل السفير أبو رمان من طهران إلى مركز الوزارة جاء استنادا إلى قرار سابق لمجلس الوزراء، وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه الخميس.

وأضاف أن القرار يأتي تأكيدا على موقف الأردن الرافض لسياسات إيران في المنطقة وتدخلاتها في شؤون الدول العربية، خصوصا الدول الخليجية، مشددا على أن “أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج من أمن الأردن”.