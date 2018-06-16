فرنسا تهزم أستراليا بصعوبة

الاصلاح نيوز-

تخطى منتخب فرنسا عقبته الأولى في مونديال روسيا 2018 في كرة القدم، بفوزه الصعب على أستراليا 2-1 في قازان، حيث اعتمدت تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

ومنحت التقنية ركلة جزاء لفرنسا، حاملة لقب 1998 ووصيفة 2006، ترجمها المهاجم انطوان غريزمان (58)، قبل ان يعادل قائد استراليا ميلي يدينياك من نقطة الجزاء ايضا (62)، فيما منح بول بوغبا هدف الفوز للاعبي المدرب ديدييه ديشان في نهاية المباراة (81).

وتقام في وقت لاحق السبت المباراة الثانية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، وتجمع منتخبي البيرو والدنمارك في سارانسك.-(ا ف ب)