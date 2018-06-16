14 الف مراجع لمستشفيات وزارة الصحة يوم العيد

الاصلاح نيوز-

بلغ عدد الذين راجعوا اقسام الاسعاف والطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة امس 14 الف مراجع ومراجعه حسب الناطق الاعلامي للوزارة حاتم الازرعي.

وقال الازرعي ان وزير الصحة الدكتور محمود الشياب تفقد امس مستشفى البشير للوقوف على سير العمل واطمأن على احوال المرضى الراقدين على اسرة الشفاء .

واضاف ان الوزارة عممت على جميع الادارات والمستشفات التابعة لها برفع مستوى الاستعداد والجاهزية لضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية الفضلى للمواطنين وتحسبا لاي ظروف غير اعتيادية وذلك بتفعيل خطط الطوارىء من حيث الكوادر المناوبة ومخزون الادوية والمواد الغذائية والوقود وجاهزية سيارات الاسعاف ومولدات الكهرباء الاحتياطية .

وقال ان اقسام الاسعاف والطوارىء في مستشفيات الوزارة نفذت مبادرة اول ايام العيد بتوزيع الحلوى على المراجعين والهدايا في الاقسام الداخلية.

واشار الى ان عدد المراجعات لقسم الاسعاف والطوارىء في مستشفى البشير في اليوم الاول للعيد بلغ الفي مراجعة فيما تم ادخال 120 حالة واجراء 12 عملية طارئة .

وبين مدير وحدة الازمات في الوزارة الدكتور محمود الكايد ان الغالبية العظمى من مراجعات اقسام الاسعاف والطوارىء اعتيادية ولم تبلغ الوزارة عن اي امور غير اعتيادية .

واوضح ان المراجعات تمثلت في حالات تشكو من التلبك المعوي ومرضى الضغط والسكري واصابات ناتجة عن حوادث سير وسقوط . (بترا)