وزارة التربية تنهي استعداداتها لامتحان التوجيهي الدورة الصيفية

الاصلاح نيوز-

انهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الدورة الصيفية 2018 والذي تبدأ أولى جلساته في الثلاثين من حزيران الحالي، وتنتهي في السابع عشر من شهر تموز المقبل .

وبين الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد أن الجلسة الأولى للامتحان تبدأ الساعة العاشرة صباحا ، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً .

وأكد حرص الوزارة على جاهزية المدارس لعقد الامتحان وتوفير كافة المستلزمات التي تضمن تقدم الطلبة في بيئة تربوية ملائمة وبكل سهولة ويسر ، مشيراً إلى أنها قامت بتجهيز غرفة عمليات في إدارة الامتحانات ومركز الوزارة لمتابعة سير ومجريات الامتحانات والتواصل مع الإدارات التربوية في الميدان .

وأوضح الجلاد أن عدد الطلبة المشتركين في الدورة الصيفية لهذا العام من كافة الفروع الأكاديمية والمهنية بلغ (145905) مشتركين ، منهم (87378) من الطلبة النظامين ، و(58527) من طلبة الدراسة الخاصة ، توزعوا : (67688) للفرع الأدبي ، و(49929) للفرع العلمي ، و(194) للفرع الشرعي ، و(8125) لفرع المعلوماتية ، و(452) للتعليم الصحي ، و(2555) للفرع الزراعي ، و(8871) للفرع الصناعي ، و(1697) للفرع الفندقي ، بالإضافة إلى (6394) مشتركاً ومشتركة في الفرع المنزلي .

وبين أن الوزارة خصصت 474 مدرسة لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة اشتملت على 1363 قاعة في مختلف مناطق المملكة .

وأشار الجلاد إلى أن الوزارة راعت في موعد بدء الجلسة الأولى للامتحان درجة الحرارة في فصل الصيف ، حيث تبدأ ولأول مرة الساعة العاشرة صباحا.

ولفت إلى أن الوزارة كانت قد وجهت لطلبة الثانوية العامة مجموعة من الرسائل والإرشادات حرصا منها على سلامة سير امتحاناتهم ، تضمنت : – الحضور إلى قاعة الامتحان قبل بدء الامتحان بوقت كاف .

– اصطحاب بطاقة الجلوس والهوية الشخصية أو جواز السفر يومياُ الى قاعة الامتحان.

– عدم اصطحاب أي من ( أجهزة الهواتف الخلوية ،الساعات الإلكترونية ، والأقلام بأنواعها إلى قاعة الامتحان .

– التأكيد على ترك كل ما يتعلّق بالامتحان كالملصقات وقصاصات الورق وغيرها خارج قاعة الامتحان.

– معرفتك مكان قاعة الامتحان والوقت اللازم للوصول إليها قبل يوم من بدايته، يجنبك التأخر عن الامتحان، والحرمان من دخول القاعة .

– تأكد من برنامج الامتحان والمواد المقررة ، والوقت المحدد لكل امتحان .

– بيئةُ الامتحانِ و أجواؤه الآمنة المريحة أنت تصنعها لك وللآخرين.

– الالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان .