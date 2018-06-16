العثور على طفل مفقود بمنطقة الأزرق بالزرقاء

الاصلاح نيوز-

عثرت كوادر الإنقاذ في مديرية دفاع مدني الزرقاء على طفل مفقود في منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء صباح اليوم السبت .

وذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن الطفل المفقود يبلغ من العمر عامين وجد داخل احد حقول الذرة ويبعد عن منزل ذويه (10) كم حيث بدأت عملية البحث منذ مساء يوم أمس الجمعة .

وأضافت إدارة الإعلام انه تم العثور على الطفل وهو بحالة صحة جيدة وتم تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع من قبل طواقم الإسعاف وتسليمه لذويه .

وتهيب إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي بالمديرية العامة للدفاع المدني بالإخوة المواطنين ضرورة مراقبة أطفالهم وبخاصة صغار السن خوفا من ابتعادهم عن المنزل وفقدانهم وتعرضهم لأي مكروه لا قدر الله .