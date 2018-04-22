الطاقة: إعلان الشركات الجديدة لتسويق المحروقات قبل نهاية الشهر

الاصلاح نيوز-

أكدت امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية اماني العزام اليوم الأحد أن قرار اعتماد شركات لضمها لتسويق النفط في المملكة بمراحله النهائية.

وقالت العزام لـ عمون إن الاعلان عن الشركات التي سيتم اعتمادها لتسويق المشتقات النفطية يحتاج نحو اسبوع من اليوم، مشيرة الى ان عدد هذه الشركات سيكون واحدة او اثنتين كحد أقصى.

ولم توضح العزام الحقوق التي ستعطى لهذه الشركات اذا كان سيسمح لها بالاستيراد ام التسويق فقط.

وكانت اعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مطلع اذار عن بدء دراسة طلبات الشركات المهتمة بعرض الوزارة الخاص بترخيص شركات جديدة لتسويق المشتقات النفطية.

ويأتي ترخيص شركات تسويقية جديدة ضمن سياسة الحكومة لإعادة هيكلة القطاع النفطي وفتحه للمنافسة بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورخصت الحكومة ثلاث شركات تسويقية، هي الاردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات ‘مجموعة المناصير’، شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية’ المصفاة’، وشركة توتال الأردن.

وباشرت هذه الشركات نشاطها بتوزيع المشتقات النفطية في المملكة اعتبارا من مطلع شهر أيار عام 2013، وتم منحها آنذاك فترة حصرية مدتها ثلاث سنوات من تاريخ مباشرتها العمل، وانتهت في الأول من شهر أيار 2016.