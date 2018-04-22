الملقي يؤكد على اعتماد بطاقات الاقامة المؤقتة لأبناء غزة

الاصلاح نيوز–

اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 / 10 / 2004 المتعلق باعتماد بطاقات اقامة مؤقتة / خاصة بأبناء قطاع غزة.

واكد الملقي في بلاغ رسمي اصدره اليوم على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ومؤسسات القطاع الخاص اعتماد هذه الوثيقة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات واعتبارها من الوثائق الرئيسية لإثبات الشخصية المعتمدة في مختلف معاملات ابناء قطاع غزة .

ويأتي اصدار بطاقات الاقامة لأبناء قطاع غزة في الاردن بهدف التسهيل عليهم في كافة المعاملات في المؤسسات العامة والخاصة وفي كافة مناحي الحياة التي يحتاج بها الشخص تقديم اثبات شخصي.