تنقلات بين ضباط الامن العام (اسماء)

الاصلاح نيوز-

قرر مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود اجراء التنقلات التالية بين عدد من ضباط الامن العام:

الرتبـة الاســــــــــــــــــــــــــــــــم إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

مقدم نواف عوده علــــــي . إدارة عمليات حفظ الســـــــــلام

مقدم قيس هاشم خليــــــــــل إدارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومـات

مقدم محمود احمد محمـــــــــد . مركز تدريب عمليات الشرطـــــة

مقدم خالد محمد خالـــد إدارة ترخيص السواقين والمركبات

مقدم. يوسف اسماعيل مفلــــــح. إدارة ترخيص السواقين والمركبات

مقدم ايمن عبدالرحمن هليـــــــــــل. إدارة الدوريات الخارجية

مقدم عبدالكريم عاطف عبدالكريــــــم. قيادة أمن إقليم الوســط

مقدم فرحان جميل سميـــــــر. أكاديمية الشرطة الملكيــــة

مقدم مور محمد ضبعــان إدارة التنفيذ القضائــــــــي

مقدم عصام ذيب خليـــــــــــل الإدارة الملكية لحماية البيئـــــة

رائد مهدي نصار مطلـــــــــــق قيادة أمن إقليم الوســــــط

رائد فراس خلف جــــــــــازي قيادة أمن إقليم العاصمــــة

رائد ‘محمد امين’ هاني خليفــــــــه. مكتب مدير الأمن العـــــام

رائد علاء حسين توفيــق قيادة أمن إقليم البادية الملكية

رائد رياض عبدالحميد عبدالله. يُلحق بمرتب الأمن الوقائـــي

رائد نورالدين عبدالله محمــــــــد قيادة أمن إقليم الوســــــــط

رائد عبدالمعطي علي عقيـــــل. يُلحق بمرتب ديوان الأمن العـــــــــام

رائد ايمن عبدالله عليــــــــــان. إدارة أمن وحراسة مراكز الإصلاح

رائد. نائل علي حسن إدارة العلاقات العامة والإعلام

رائد. عبدالمنعم خالد محمــــد. إدارة أمن الجســـور

رائد فايز محمدخالد. قيادةأمن إقليم البادية الملكية

رائد احمد عبدالكريم سالـم. قيادة أمن إقليم العاصمــة

رائد هيثم راضي مفلـح إدارة السير المركزية

رائد عصام مصطفى ياسيــــن قيادة أمن إقليم العقبـــــــة

رائد نبيل احمد محمد قيادة أمن إقليم البادية الملكية

رائد وصفي عبدالكريم نهــار. قيادة أمن إقليم الجنـــوب

رائد محمد سميح ذيب إدارة الدوريات الخارجيـــة

رائد. بكر ابراهيم فالح قيادة أمن إقليم الوسـط

رائد سامي عبدالحميد صالح إدارة السير المركزية

رائد حسين علي سالم إدارة الإقامة والحـدود

نقيب عصام نعيم محمـود يُلحق بمرتب الأمن الوقـــائي

نقيب توفيق مؤنس توفيـــق. قيادة أمن إقليم العاصمــــة

نقيب ماجد سليم يوســـــف قيادة لواء الصحراء الخــــــاص

نقيب حسين عمر عبدالهـــادي. إدارة عمليات حفظ الســـــلام .

نقيب شاهر فارس عبدالكريـم. قيادة أمن إقليم الشمـــال

نقيب محمود مشهور محمــود. إدارة الدوريات الخارجية

نقيب سامي فريد بطـرس. قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب محمد احمد حسين. إدارة الدوريات الخارجيـة

نقيب رائد عقله علي. قيادة أمن إقليم الجنــوب

نقيب علي محمد احمد قيادة أمن إقليم الشمال

نقيب منذر محمود نعيم . المعهد المروري الأردني

نقيب صلاح محمد علي . قيادة أمن إقليم الوســط

نقيب عبدالله جدوع مقبــــل . قيادة أمن إقليم الجنـوب

نقيب يوسف عبدالرحيم مصطفى. إدارة ترخيص السواقين والمركبات

نقيب اديب محمد ظاهر إدارة ترخيص السواقين والمركبات

نقيب مدالله بشير عبود . يُلحق بمرتب الأمن الوقائــــــي

نقيب يوسف محمد عبدالحليــــــم . قيادة أمن إقليم العقبـــــة

نقيب يوسف محمد فلاح قيادة أمن إقليم البادية الملكية

نقيب عمران فريد خليـل قيادة أمن إقليم العاصمـــة

نقيب منصور علي فهد قيادة أمن إقليم الوسـط

نقيب بشار بشير كريم قيادة أمن إقليم الوســط

نقيب غالب عبدالهادي سليم . قيادة أمن إقليم الشمـال

نقيب متعب محمد محمــــود . إدارة مراكز الإصلاح والتأهيــل

نقيب سمير حسين ذيب . قيادة أمن إقليم العاصمة

نقيب مهند محمود رسمي. إدارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

نقيب احمد صالح حبــاس. قيادة أمن إقليم الشمـال

نقيب جلال عايد عــوده قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب محمد ابراهيم محمد. قيادة أمن إقليم الوسط

نقيب صالح فليحان صالـح قيادة أمن إقليم الجنــوب

نقيب محمد صلاح محمد قيادة أمن إقليم الشمـــال

نقيب ذعار ممدوح محمـد . قيادة أمن إقليم الشمـــــال

نقيب فراس احمد محمــد . قيادة أمن إقليم البادية الملكية

نقيب هيثم مبارك مصطفـــى. إدارة أمن الجســــــور

نقيب مؤيد عبدالله حامـد . قيادة أمن إقليم الشمـــــال

نقيب فارس محمد يعقـــــوب . إدارة عمليات حفظ الســــــلام

نقيب منصور عوض موسـى إدارة ترخيص السواقين والمركبات

نقيب هاشم محمدعلي علـي . إدارة عمليات حفظ الســــلام

نقيب مامون علي احمــد قيادة أمن إقليم الجــوب

نقيب جهاد سليمان عبدالرحمـن. قيادة أمن إقليم العاصمـــــة

نقيب هيثم سلامه لائق . قيادة أمن إقليم العقبـــــة

نقيب محمد غازي يوســـــــف . إدارة الدوريات الخارجية

نقيب محمد خالد توفيـــــــق . قيادة أمن إقليم العاصمـــــــــة

نقيب خالد علي نويــران قيادة أمن إقليم الشمال

نقيب رافت فيصل عبـــــــــدالله. قيادة أمن إقليم العاصمـــــة

ملازم1 محمد نور عبداللطيف فياض إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ملازم1 يزن يوسف ذيـــــاب. قيادة أمن إقليم العقبـــــة

ملازم1 سيف عوده ابراهيـــم . قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 فارس محمد توفيق مطــــــــــر . قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 علي محمد سعيد . قيادة أمن إقليم العاصمـة

ملازم1 لؤي شريف عيســـى . إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ملازم1 محمد عويد صبـــح. قيادة أمن إقليم الوســط

ملازم1 مصطفى خالد عبدالرحيم إدارة العمليــــات

ملازم1 حسن محمد محيســـــــن قيادة أمن إقليم العاصمــــــــة

ملازم1 وليد صالح خليفــه قيادة أمن إقليم الوســط

ملازم1 فراس سليمان كايـد . قيادة أمن إقليم الوســط

ملازم1 علي فرج حسين . قيادة أمن إقليم العقبـــــة

ملازم2 محمد محمود محميـد . قيادة أمن إقليم الوســط

ملازم2 زيد عقله علي قيادة أمن إقليم الوســط

ملازم2 نضال محمد احمـــــــد. إدارة مراكز الإصلاح والتأهيـــــل

ملازم2 محمد عبدالرحمن عبدالله . قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 نورالدين احمد حامد . قيادة أمن إقليم الجنــــــدـــــوب

ملازم2 طلال كريم اسماعيـــــــل . قيادة أمن إقليم الوســط

ملازم2 غالب عبد الكريم طالـب. يُلحق بمرتب الأمن الوقائـــــــي

ملازم2 خالد محمد حمـــد قيادة أمن إقليم الوســط

ملازم2 زيد موسى مكــــــــازي. قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 حاتم علي احمــــــــد. قيادة أمن إقليم العاصمـة

ملازم2 خلف خالد خلف . قيادة أمن إقليم البادية الملكية

ملازم2 انور جميل محمد. قيادة أمن إقليم البادية الملكية

ملازم2 عبدالحميد فضيان عابــــــــد قيادة أمن إقليم البادية الملكية

ملازم2 محمد حسين شامــــــان . قيادة أمن إقليم العاصمـة

ملازم2 رضوان حسين مضحـــــــــي يُلحق بمرتب الأمن الوقائـــــــــــي

ملازم2 سامر سالـــــــــم يحيى. قيادة أمن إقليم الوســط

ملازم2 حسين عبدالله حمـــد. قيادة أمن إقليم الجنــــــــــوب

ملازم2 ضيف الله محيميد جــــــربوع قيادة أمن إقليم الشمـــــــال

ملازم2 حسين عبدالله محمـــــــد إدارة أمن وحراسة مراكز الإصلاح

ملازم2 مالك عبد عـــــــــــــوض قيادة أمن إقليم البادية الملكية