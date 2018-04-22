تكريم “العربي الإسلامي” لدعمه المجلس التمريضي الأردني

الاصلاح نيوز-

بمناسبة احتفال المجلس التمريضي الأردني بيوم التمريض الأردني ويوم الصحة العالمي الذي يأتي تحت شعار “الصحة للجميع، قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين رئيس المجلس وراعية التمريض والقبالة في شرق المتوسط بتكريم البنك العربي الإسلامي الدولي في حفل إنطلاق منتدى السياسات الصحية “ الاستثمار في القوى العاملة في التمريض وذلك لمساندته ودعمه للمجلس كجزء من برنامج البنك الخاص بالمسؤولية الإجتماعية، بحضور إياد العسلي مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي وبمشاركة متخصصين محليين وإقليميين وخبراء دوليين. من جهته أكد إياد العسلي حرص البنك على تفعيل رسالته ودوره في خدمة المجتمع المحلي من خلال دعمه للمجلس التمريضي الأردني لتحقيق أهدافه في تنمية الخدمات التمريضية في المملكة بما يحقق حماية أفراد المجتمع والارتقاء بصحتهم وتطوير هذه المهنة الجليلة علميا وعمليا ووضع الأردن على خريطة العالم الصحية. وأشاد العسلي بالدور الكبير الذي تقوم به الأميرة منى الحسين في تطوير المهن الطبية عامة ومهنة التمريض بشكل خاص ودعمها المتواصل لجميع الجهود التي تصب في تطوير هذه المهنة، وذلك من خلال تبني سموها لمبدأ ضمان وجود مقدمي رعاية تمريضية على درجة عالية من الكفاءة وتحمل المسؤولية الأخلاقية والمهنية.

وفي الختام قامت راعية الحفل صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين بتسليم درع لسعادة السيد إياد العسلي مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي معربة سموها عن شكرها وتقديرها لدعم البنك العربي الإسلامي الدولي المستمر ورعايته الموصوله للمجلس وللقطاع الصحي وذلك لرفد الوطن والمنطقة بكوادر تمريضية كفؤة قادرة على الارتقاء بالمهنة وتطوير الرعاية التمريضية المقدمة للأفراد على مختلف مستوياتهم.