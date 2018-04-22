ابتداءً من 6.5 دينار تأمين “الحج والعمرة” من مجموعة الخليج للتأمين – الأردن

الاصلاح نيوز-

نظراً لما توليه مجموعة الخليج للتأمين – الأردن من اهتمام بكافة عملائها الكرام القاصدين زيارة بيت الله الحرام ، تقدم الشركة برنامج تأمين “الحج والعمرة” الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى توفير راحة البال لجميع العملاء الكرام ابتداءاً من 6.5 دينار .

يتألف هذا البرنامج من ثلاثة تصنيفات وفئات مختلفة وهي: أساسي وبلس وإكسترا وتختلف في سقف تغطياتها و التي تبدا من 10,000 دولار امريكي الى ان تصل الى 25,000 حسب البرنامج المختار.

ويشمل هذا البرنامج تغطية النفقات الطبية والإخلاء الطبي وضياع أو فقدان الأمتعة والمساعدة الدولية وإعادة الجثمان إلى بلد الإقامة وغيرها من المميزات الفريدة التي تغطي الحاج أو المعتمر ضد الأخطارالمغطاة التي يمكن أن يتعرض لها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على رقم خدمة ورعاية العملاء 5654550-06

أو زيارة موقعنا الإلكتروني www.gig.com.jo

أو عن طريق تحميل تطبيق gig Jordan من خلال جهازك الخلوي