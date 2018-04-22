مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي تعقد اجتماعها السنوي وتنتخب مجلس إدارة جديد

الاصلاح نيوز-

صادقت الهيئة العامة لمجموعة رم للنقل والأستثمار السياحي على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية كما صادقت على تقريرمدققي الحسابات للسنة المنتهية 2017 وابراء ذمة مجلس اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2017 ووافقت الهيئة العامة على انتخاب السيد جمال فلاح من المكتب العلمي كمدققي حسابات للسنة المالية 2018 ، ووافقت الهيئة العامة بالتزكية على انتخاب مجلس الادارة الجديد للسنوات الاربع القادمة والذي ضمن كل من :-

-السيد وائل شموط

– البنك التجاري الاردني ويمثله السيد رامي حداد

– شركة العربة للتجارة والاستثمار ويمثلها السيد علاء حداد

– مؤسسة تنمية اموال الايتام

– مؤسسة الحق التجارية

– السيد محمد عمرو

– شركة رسملة للاستثمار يملثها السيد رياض الخشمان

جاء ذلك خلال الهيئه العامه للشركة والتي عقدت يوم الخميس برئاسة رياض الخشمان وحضور مندوب مراقبة الشركات وأعضاء المجلس ومساهمين يحملون 72 ٪؜ من رأس مال الشركة والبالغ 21 مليون سهم / دينار.

رياض الخشمان رئيس مجلس الأداره أكد للمساهمين ان انجازات الشركة التي تحققت خلال السنة المالية 2017 تمثلت في قيام الشركة برفع رأس مالها من 14 مليون سهم/دينار الى 21 مليون سهم/دينار وبزيادة مقدارها 7 مليون سهم دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبخصم اصدار قيمته 0.25 دينار/مليون ، حيث تم استغلال نسبة كبيرة من حصيلة هذه الزيادة الاستثمار بشركات مدرجة في سوق عمان المالي اهمها شركة مجموعة العصر للاستثمار وشركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين وشركة رم للوساطة .

وبين الخشمان ان شركة مجموعة رم اصبحت شركة استثمارية كبرى تساهم في قطاعات اقتصادية متعددة ومتنوعة في الاردن بحيث تنمو استثماراتها بشكل متوازن ومستمر وتحافظ على استقرار موجوداتها وتنوع ايراداتها لتجاوز كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد وظروف المنطقة وان الشركة ما زالت تطمح بأن ترتقي الى مستويات متقدمة تكون من خلالها سفيراً للأردن في الاسواق العالمية والإقليمية بحيث يكون تنوع استثماراتها ونجاح مؤشراتها التشغيلية حافزاً رئيسياً للمستثمرين الاردنين والاجانب وكما تعمل باستمرار على تطوير اعمالها والجوانب التشغيلية وارباحها وتواجه التحديات بأيجابية مطلقة وتعمل على استغلال الفرص المتاحة بخطوات علمية مدروسة ضمن استراتيجية نمو متوازنة تتفاعل مع المتغيرات الأقتصادية في الاردن والمنطقة بمرونة عالية حفاظاً على اموال الشركة وموجوداتها واموال المساهمين .