المتحده للإستثمارات الماليه تعقد هيئتها العامة

الاصلاح نيوز-

صادقت الهيئة العامة لشركة المتحده للإستثمارات الماليه على الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية للعام 2017.

جاء ذلك خلال اجنماع الهيئة العامة للشركة والذي عقد الأربعاء الماضي في فندق الميريديان برئاسة هيثم البطيخي رئيس مجلس الأداره وحضور أعضاء المجلس ومندوب مراقبة الشركات ومساهمين يشكلون 52٪؜ من رأس مال الشركة والبالغ8 مليون سهم / دينار.

كما اقرت الهيئة العامه البيانات الماليه وتقرير مدققي الحسابات.

مدير عام الشركة ناصر العمد أكد الحضور ان عام 2017 كان عام استثائي وسلبي لبورصة عمان من حيث تراجع نسب التداول الى مستويات متدنية ومؤشرات الاسعار كانت كذاك.

وبين العمد ان صافي عمولات الشركة انخفضت بنسبة 37٪؜.

وقال العمد نأمل هذا العام ان يشهد إنفراجاً على الصعيد الأمني والعسكري والسياسي لمنطقتنا وأن ينعكس ذلك على اداء اقتصادنا الوطني وبورصة عمان.