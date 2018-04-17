بدء تطبيق “الدمغة” يرفع أسعار الذهب

الاصلاح نيوز-

ارتفع سعر غرام الذهب من عيار 21 في السوق المحلية أول من أمس بمقدار نصف دينار مقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي بعد بدء تطبيق رسوم الدمغة البالغة 75 قرشا لكل غرام فيما أدى تراجع سعر الأونصة عالميا إلى تقليص حدة الإرتفاع.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 أمس 28.3 دينار مقارنة مع 27.8 دينار بحسب نقيب تجار الحلي والمجوهرات أسامة امسيح.

وبين امسيح أن سعر الأونصة وصل يوم أمس إلى مستوى 1345 دولارا بعد أن تذبذبت قبل يومين نتيجة تأثر الأسواق بالأخبار السياسية والأمنية المتعلقة بتدخل الولايات المتحدة في سورية عسكريا.

وأوضح أن سعر الأونصة قفز يوم الجمعة إلى مستوى 1365 دولارا بعد أنباء مستبقة عن توجيه ضربة جوية أميركية عسكرية لسورية، ولكن بعد أن استوعبت السوق الأخبار لأن الضربة العسكرية كانت دون المتوقع عاد المعدن الأصفر للانخفاض ليصل إلى 1335 دولارا للأونصة ومن ثم استقر حول 1345 دولارا للأونصة.

وقال امسيح إن “النطاق الذي تذبذب فيه الذهب خلال الأسبوع الماضي تحكم فيه مؤشر الدولار والعوامل السياسية، إلى جانب الطلب من قبل الصناديق السيادية”.

وبحسب تقارير عالمية فقد استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر في المعاملات الآسيوية يوم أمس مع ميل الأسواق على تقييم العواقب المحتملة للضربة الصاروخية التي قادتها الولايات المتحدة على سورية مطلع الأسبوع في أكبر تدخل للقوى الغربية.

وشنت قوات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات جوية على سورية فجر السبت الماضي استهدفت ثلاثا من منشآت الأسلحة الكيماوية الرئيسية.

وحول أسعار باقي العيارات من الذهب، فقد ارتفع الغرام من عيار 24 إلى 33 دينارا، والغرام من عيار 18 ارتفع إلى 25.2 دينار.

فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 195 دينارا، والليرة الإنجليزي 226 دينارا.

وأما بالنسبة لرسوم الدمغة بين امسيح أن “ارتفاع غرام الذهب المحلي والمستورد نحو 75 قرشا للغرام لن يؤثر على المواطن الأردني الذي يشتري الذهب كحلي وصيغة إلا بنسب بسيطة كون الارتفاع بسيط”.

وأشار إلى أن الفرق سيكون واضحا للذين يشترون كميات كبيرة من الذهب لأجل الإدخار والاستثمار.

وحول الطلب المحلي بين امسيح أن موسم الأعراس بالتزامن مع الربيع الصيف ككل عام زاد من الاقبال على محال الذهب المحلية.

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