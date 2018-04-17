ضبط 33 شاحنة مخالفة في طريبيل

الاصلاح نيوز-

أعلنت ھیئة المنافذ الحدودیة العراقیة عن ضبط شعبة البحث والتحري وشرطة جمارك معبر طریبیل الحدودي مع الأردن، لـ 33 شاحنة مخالفة.

وبینت الھیئة انه تم ضبط 33 شاحنة محملة بعلف دواجن، بعد اعتماد قسم التخمین في مركز جرمك طریبیل القیمة الاستیرادیة المثبتة في الفواتیر التجاریة بفرق سعر مقداره 32 ملیوناً و881 الف دینار عراقي (19600 دینار اردني تقریبا)، حیث كان التخمین اقل من التخمین الأصولي.

وبحسب الھیئة احیلت الشاحنات والبضاعة والسائقین وموظفي الجمرك إلى مركز شرطة طریبیل وعرض الاوراق الحقیقیة امام انظار قاضي تحقیق قضاء الرطبة.