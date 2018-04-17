شخص يحتال على تجار سحاب بانتحال شخصية موظف بلدية

الاصلاح نيوز-

استهجن رئيس بلدية سحاب عباس المحارمة إنتحال أحد الأشخاص صفة موظف في بلدية سحاب وقيامه بطلب مبالغ مالية من التجار وأصحاب المحال التجارية.

وقال المحارمة إنه وردت عدة شكاوى من أصحاب محلات تجارية بقيام شخص بانتحال صفة موظف يعمل في بلدية سحاب ويقوم بالتفتيش على رخص المهن والحرف والصناعات ويقوم بطلب مبالغ مالية منهم مقابل تقديم خدمات مثل تجديد رخصة المهن.

واضاف المحارمة بانه قام بتقديم شكوى لدى المركز الامني وقسم البحث الجنائي لجلب الشخص وتقديمه للقضاء.

ودعا المحارمة التجار واصحاب المحال التجارية الى التحقق من هوية اي شخص يقوم بالتفتيش على محلاتهم وابراز هويته الخاصة.