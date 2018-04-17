9 مطلوبين خطيرين يسلمون أنفسهم للامن

الاصلاح نيوز-

قال مصدر أمني ان وخلال الـ 48 ساعة الماضية وعلى اثر الاجراءات التي تقوم بها مديرية الامن العام من خلال إداراتها وقيادات الاقاليم ومديريات الشرطة لمتابعه الاشخاص المطلوبين والقبض عليهم بكافة الطرق والوسائل وتوديعهم لمصادر طلبهم قام عدد من اولئك المطلوبين ومنهم من هو مصنف بدرجة خطير بتسليم انفسهم اخرهم مطلوب مصنف بالخطير وبحقة ١٢ طلبا في قضايا الشروع بالقتل والسرقات الجنائية قام بتسليم نفسه لمكتب مدير الامن العام امس .

كما وقام مطلوبان بقضايا جنائية ومخدرات في محافظة الزرقاء بتسليم نفسيهما امس للامن الوقائي الاول مصنف بالخطير وبحقه ٣٣ طلبا جنائيا والاخر بحقه ١٣ طلبا كما وقام مطلوب ومحكوم غيابيا بـ 15 عاما بقضايا المخدرات بتسليم نفسه امن لمديرية شرطة غرب البلقاء و اخر مصنف بالخطير والمسلح وبحقه ٢١ طلبا في القضايا الجنائية المختلفة في الشونة الجنوبية كذلك بتسليم نفسه للامن الوقائي هناك .

وفي محافظة العقبه قام ثلاثة مطلوبين في قضايا مختلفة بتسليم انفسهم لقسم البحث الجنائي هناك اضافة الى مطلوب بـ 8 طلبات في قضايا المخدرات قام بتسليم نفسه لادارة مكافحة المخدرات حيث تم وبالتنسيق مع مديريات الشرطة مباشرة التحقيق معهم لتوديعهم لمصادر طلباتهم .

واضاف المصدر ان الهدف الرئيسي من الحملات والمداهمات التي تنفذها مديرية الامن العام باداراتها ووحداتها المختلفة لضبط المطلوبين هو انفاذاً القانون على الجميع وايداع كافة المطلوبين لمصادر طلبهم ليتم الفصل في تلك الطلبات .

وبين المصدر ان مديرية الامن العام تتقدم بالشكر لكل من يقوم بواجبه المجتمعي والامني في المساهمه في انفاذ القانون ومساعدة رجال الامن العام اثناء ادائهم لواجبهم .

داعيا جميع المطلوبين ومن بحقهم طلبات مختلفة تسليم انفسهم لمصادر طلباتهم ليتم انهاء تلك الطلبات دون الحاجة لاتخاذ اجراءات القبض المختلفة .