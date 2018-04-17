الدغمي: أخشى على اموال الضمان من الشبح الخفي الاقوى من الحكومة

الاصلاح نيوز-

عبر النائب عبد الكريم الدغمي الذي تحدث باسمه وباسم ابراهيم ابو العز وخالد الحياري انه يخشى على اموال الضمان الاجتماعي من الشبح الخفي المعروف للجميع والاقوى من الحكومة.

وقال الدغمي خلال جلسة النواب الثلاثاء انه يخشى على أموال الضمان ليس خائفا من الحكومة وطاقم الضمان الاجتماعي وانما من الشبح ذاته.

وشكك الدغمي بالجدوى التي تصدر عن الدراسات الاكتوارية والتي تظهر أنها علمية وهي في حقيقتها لا تأخذ بعين الاعتبار الارقام الحقيقية.

واعتبر ان عوائد صندوق استثمار الضمان الاجتماعي أرقام غير حقيقية ومتلاعب بها.