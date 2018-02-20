قانون “حظر الآذان” يطرح للنقاش مجدداً بالكنيست الاسرائيلي

الاصلاح نيوز-

أفادت القناة الإسرائيلية الثانية صباح اليوم الثلاثاء بإعادة تقديم قانون حظر الاذان للنقاش مجددا في الكنيست الاسرائيلي ولكن بصيغة أكثر شدة.

وفي النسخة الجديدة لمشروع القانون، فإن الشرطة الاسرائيلية سيسمح لها باتخاذ إجراءات ميدانية “قاسية” تجاه المساجد التي “تصدر ضجيجاً” تتضمن هذه الإجراءات: مداهمة المساجد، ومصادرة مكبرات الصوت، إضافة الى فرض غرامة لا تقل عن 10 الاف شيقل (3 الاف دولار).

وستقوم لجنة تضم وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان ووزير البيئة زئيف اليكن بمناقشة هذا المشروع، الذي اتفقوا خلاله على صيغة مشددة، وتمنح من خلالها الشرطة صلاحية مصادرة مكبرات الصوت.

ويحظر المشروع رفع الأذان بواسطة مكبرات الصوت في نحو 500 مسجد ولاسيما في ساعات الليل والفجر، وذلك بذريعة “إزعاج مئات الآلاف من اليهود والحفاظ على جودة البيئة”.

وكان القانون قد مر بالقراءة التمهيدية، في آذار الماضي، وظل المشروع مجمّدا حتى اللحظة، إلا أن مشروع القانون سيحال إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في القراءة الأولى.