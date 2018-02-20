“البوتاس” : توقيع مذكرة تعاون لاقامة مصنع محيكات

الاصلاح نيوز-

اعلن رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة عن تبرع الشركة للقوات المسلحة الاردنية بمعدات واجهزة شركة الجنوب لصناعة الفلاتر الواقعة في منطقة غور الصافي لاعادة تاهيل المصنع وتشغيله واستثماره بالشكل الذي يحقق فرص عمل جديدة .

واكد جمال الصرايرة خلال لقائه وفدا من هيئة الاركان ومندوبين من وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل ومصفي عام شركة الفلاتر ان شركة البوتاس وضمن سياستها ومسؤوليتها الاجتماعية تسعى دائما الى دعم المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بمستوى خدماتها التي تقدم لابناء المجتمعات المحلية .

وقال رئيس مجلس الادارة ان شركة البوتاس حريصة على دعم القوات السملحة الاردنية التي تستحق منا الدعم لما تقدمه للوطن والمواطن من امن وحماية جعلت من الاردن واحة امن واستقرار وان التبرع بمعدات واجهزة مصنع الفلاتر سيلبي الكثير من احتياجاتها من منتج هذا المصنع.

هذا وتم خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة البوتاس والقوات المسلحة وممثل صندوق التنمية والتشغيل و مصفي المصنع لتأهيل المصنع واعادة استثماره من قبل القطاع الخاص , بهدف تشغيل حوالي (400 – 500 ) سيدة من اهالي غور الصافي لصناعات المحيكات بما يسهم في تحسين مستوى معيشة هذه الفئة .

ويذكر ان شركة الجنوب لصناعة الفلاتر هي شركة مساهمة عامه جرى تحويلها الى التصفيه الاجبارية عام 2015 بعد ان تجاوزت خسائرها وديونها المعايير القانونية وان شركة البوتاس هي اكبر مساهمي شركة الفلاتر تبرعت للقوات المسلحة الاردنية بحصتها لاعادة تاهيلها وتشغيلها من قبل القوات المسلحة ومستثمرين بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل .