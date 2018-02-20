أمن الدولة تنظر الاربعاء في قضية السطو على بنك الاتحاد

الاصلاح نيوز-

تبدأ محكمة أمن الدولة غدا الاربعاء اولى جلساتها للنظر بقضية السطو المسلح على بنك الاتحاد والموقوف على ذمتها 4 متهمين من بينهم سيدة وشقيقيها في جلسة علنية تعقد برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضي المدني احمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي.

وستتلو المحكمة خلال الجلسة قراري الظن والاتهام وسؤال المتهمين الموقوفين على ذمة القضية منذ كانون الثاني عما اسند لهم من تهم.

واسندت نيابة أمن الدولة تهم تشكيل عصابة بقصد التعدي على الاموال، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والاخلال في النظام العام والقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، وجناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح والتدخل في جناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح.

وحسب لائحة الاتهام ، فان المتهمين الاول والثالث والرابع أشقاء ويرتبط المتهم الاول الثاني بعلاقة صداقة، ولرغبتهم بالحصول على المال بطريقة غير مشروعة اتفقوا فيما بينهم على تشكيل عصابة بقصد سرقة البنوك العاملة في مدينة عمان من خلال قيام المتهم الاول بتهديد موظفي البنوك بواسطة السلاح، وبناء عليه توجه المتهم الاول الى بنك الاتحاد الكائن في منطقة عبدون عمان، وقام بمعاينة المبنى والمؤلف من طابق واحد وخطط لعملية الدخول والخروج اثناء احداث السرقة وقام بعدها بتجهيز مسدس صوت لاستخدامه اثناء عملية سرقة البنك.

وبتاريخ 22 من الشهر الماضي طلب من المتهم الثاني ايصاله الى البنك المذكور بواسطة سيارته الخاصة بعد ان قام بأخذ حقيبته معه، حيث توجها الى منطقة عبدون، وترجل المتهم الاول وتوجه الى البنك، في حين بقي المتهم الثاني بانتظاره، وبحدود الساعة العاشرة وخمس وخمسين دقيقة تمكن من الدخول الى البنك، واشهر المسدس الذي بحوزته وهدد موظفي البنك ما أثار الرعب بين المتواجدين في البنك، وعرض حياتهم للخطر مهددا أمن المجتمع وسلامته.

وتابعت اللائحة، تمكن المتهم من الحصول على مبلغ 95 الفا و 663 دينار ولاذ بالفرار، بعدها قام المتهم الثاني بإيصاله الى منزله في منطقة ضاحية الياسمين، وبعدها حضر المتهم الثالث واصطحب معه المتهم الاول الى شقيقتهما المتهمة الرابعة التي تسكن في مرج الحمام من اجل اخفاء المبلغ لديها حيث قامت بوضعه بمخبأ سري في المنزل.

وفي التاريخ ذاته، تمكن رجال البحث الجنائي من القاء القبض على المتهم الاول في منزله، وبتفتيش المنزل تم ضبط مبالغ مالية مختلفة مخبأة داخل المنزل، وجرى القاء القبض على المتهمة الرابعة، وبتفتيش المنزل تم ضبط مبلغ 77 الفا و 570 دينار داخل المطبخ.

كما تم القاء القبض على باقي المتهمين، وبفحص المسدس المضبوط تبين انه عبارة عن مسدس صوت ممدود الجوف وبالتحقيق مع المتهم الاول اعترف بالجريمة.

(بترا)