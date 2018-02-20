اعلان تجنيد صادر عن القوات المسلحة

الاصلاح نيوز-

اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور حملة شهادة التوجيهي راسب فأعلى وعلى حساب النقص العام.

على الراغبين مراجعة المركز العسكري للتجنيد – خو مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة وحسب البرنامج التالي :

مادبا – الطفيلة كافه الألوية، الاثنين والثلاثاء 26/2/2018

معان – العقبة كافه الألوية الثلاثاء 27/2/2018

الزرقــــــاء- جــــــــرش كافه الألوية الأربعاء 28/2/2018

العاصمة – البلقاء – المفرق، كافه الألوية الخميس 1/3/2018

عجلون – الكرك، كافه الألوية الأحد 4/3/2018

اربد:

القصبة ، الكورة ، بني كنانة ، الوسطية الاثنين 5/3/2018

بني عبيد ، الأغوار الشمالية ، الرمثا ، الطيبة ، المزار الشمالي الثلاثاء 6/3/2018

المتخلفين عن التسجيل من كافه المحافظات الأربعاء 7/3/2018

الشروط المطلوبة:

أ. أن يكون أردني الجنسية .

ب. أن لا يقل العمر عن 18عامــــــــــــــــاً وأن لا يزيد عن 26 عامـــــــــــــــــاً.

جـ. أن يجيد القراءة والكتابة بشكل ممتاز .

د. أن يكون لائق للخدمة العسكرية من الناحية الصحية ويصنف بالدرجة الثانية وحسب نظام اللجان الطبية .

هـ. أن لا يقل الطول عن 160 سم وان يتناسب الوزن مع الطول .

و. أن لا يكون له خدمه سابقه بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى .

ز. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير مطلوب لأي جهة امنية .

4. الوثائق المطلوبة .

أ. الهوية الشخصية مثبت عليها الرقم الوطني+ صورة عنها .

ب. إحضار شهادة الدراسة الأصلية لحملة التوجيهي الناجح فأعلى أو صوره مصدقه عنها أو شهادة التوجيهي الراسب مثبت عليها اسم المدرسة.

جـ. صوره شخصيه حديثه عدد (2) مقياس (6×4) .

د. شهادة ولادة أصليه أو صوره مصدقه عنها .

هـ. صورة عن دفتر عائلة الوالد أو شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفياً مثبت عليها مكان ولادة الأب أو صور مصدقة عنها .

و. دفتر خدمة العلم مؤجل .

5. لن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل الوثائق المطلوبة .

6. يمنع إحضار الأجهزة الخلوية والمرافقين إلى مكان المقابلة .