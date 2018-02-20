توقع تخفيض أسعار المحروقات

الاصلاح نيوز-

شهدت أسعار النفط الخام ومشتقاته، تراجعا ملحوظا منذ بداية الشهر الحالي، ما يرشح تراجع أسعارها محليا بنسب مقاربة، بحسب الخبير النفطي هاشم عقل.

وقال عقل، إن النفط الخام تراجع من 71.7 دولارا في بداية الشهر الحالي إلى نحو 62.7 دولارا حاليا، وإن هذا التراجع انعكس أيضا على أسعار المشتقات النفطية، والتي تراجعت بدورها خلال الفترة المذكورة بنسبة تقارب 4.5 %.

وأضاف عقل، أن هذه الأسعار مرشحة للمزيد من التراجع حتى نهاية الشهر الحالي؛ إذ إنه من الممكن أن تصل نسبة هذا التراجع إلى نحو 7 % مع نهاية الشهر الحالي.

وأرجع عقل، هذا التراجع إلى زيادة المعروض، إضافة الى ارتفاع المخزون الأميركي والزيادة الحادة في إنتاج الصخر الزيتي، مستفيدا من ارتفاع خام برنت خلال الفترة الماضية، كما شهد العالم انخفاضا على الطلب العالمي لخام برنت.

وكانت الحكومة عدلت أسعار المشتقات، وبموجب ذلك، رفعت أسعار البنزين اوكتان (90 و95) والديزل بنسب تراوحت ما بين 2 % و2.7 %، فيما ثبتت سعري كل من الكاز وأسطوانة الغاز.

ورفعت الحكومة سعر لتر البنزين أوكتان 90 بنسبة 2 %؛ أي بمقدار 15 فلسا ليصبح 765 فلسا؛ أي 15.3 دينارا للصفيحة الواحدة سعة 20 لترا، بدلا من 750 فلسا للتر الواحد (15 دينارا للصفيحة).

كما تم رفع سعر البنزين اوكتان 95 بنسبة 2.7 %؛ أي بمقدار 25 فلسا للتر الواحد ليصبح 1000 فلس (20 دينارا للصفيحة)، بدلا من 975 فلسا للتر (19.5 دينارا للصفيحة).

ورفعت اللجنة أيضا سعر اللتر الواحد من مادة السولار (الديزل) بنسبة 2.7 %؛ أي بمقدار 15 فلسا للتر ليصبح 565 فلسا (11.3 دينارا للصفيحة) بدلا من 550 فلسا للتر (11 دينارا للصفيحة).

وبحسب ما نقلته رويتزر أمس، واصلت أسعار النفط مكاسبها لتسجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين مع انضمام الأسهم الآسيوية إلى موجة تعاف في الأسواق العالمية، ومع تصاعد المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 52 سنتا، أو ما يعادل 0.8 %، إلى 65.36 دولارا، عقب مكاسب تجاوزت 3 % في الأسبوع الماضي.