حادث مؤلم وموقف إنساني لافت.. قصة طفلة أردنية وأهالي العين الإماراتية

الاصلاح نيوز-

فارقت طفلة أردنية الحياة فيما أدخلت عائلتها إلى المستشفى، إثر تعرضهم لحادث سير مروع على طريق دبي – العين في الإمارات، حيث انحرفت مركبة العائلة نحو منطقة رملية على جانب الشارع لتتفاجأ بوجود حفرة مما أدى إلى انقلابها لمرات عدة، وتطاير من فيها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إماراتية.

والمصابون هم والد ووالدة الطفلة دانة أمجد جرار البالغة من العمر 15 عاما، بالإضافة إلى أختين وأخ، حيث تعرض الأب الذي يعمل دكتوراً جامعيا في جامعة الإمارات وجميع الأبناء الذين يدرسون في مدرسة الظفرة الخاصة لإصابات حرجة، ونقلت الأم لقسم العناية المركزة وهي معلمة لمادة الفيزياء في إحدى المدارس.

وكان لافتا تفاعل أهلي منطقة العين الذين تداعوا لتشييع الطفلة بغياب ذويها الذين لا يمكنهم مغادرة المستشفى، حيث تم تشييع الطفلة من مواطنين ومقيمين بعد صلاة عصر يوم أمس، بحضور أكثر من 3000 شخص حضروا للصلاة عليها.

ووفق وسائل الإعلام الإماراتية، فإنه وقبل موعد التشييع بيوم تبادل أهالي مدينة العين والمقيمين الرسائل النصية فيما بينهم للتذكير بموعد الصلاة على جثمان الطفلة، كما قام العديد منهم قبيل أذان العصر، بالاتصال ببعضهم بعضا للتذكير بموعد صلاة الجنازة.

أكدت القنصلية الأردنية العامة في دبي والإمارات الشمالية، متابعتها لأحوال الأسرة الأردنية التي تعرضت لحادث مروري، توفيت على إثره الطفلة دانة 14 عاما، واصيب أفراد العائلة الأم والأب أمجد حسن جرار وثلاثة أطفال بإصابات مختلفة.

وقال القنصل العام الأردني بدبي والإمارات الشمالية الدكتور سائد الردايدة، لمندوب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في دبي، إنه زار صباح اليوم الثلاثاء، برفقة عقيلته الأسرة الأردنية بمستشفى راشد في دبي بعدما سمحت الحالة الصحية للمصابين بالزيارة.

ونقل القنصل الردايدة، لأبناء الأسرة الأردنية المصابة، باسم وزارة الخارجية وجميع العاملين بالبعثة الدبلوماسية، التعازي بمصابهم الأليم بفقد ابنتهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل.