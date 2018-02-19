الزراعة تمنع إدخال 1500 عبوة زيت زيتون

الاصلاح نيوز-

منعت وزارة الزراعة إدخال (1500) عبوة زيت زيتون، بسبب عدم مطابقتها للمواصفة الأردنية، حيث أوعزت بتشكيل لجنة فنية للكشف على كمية من زيت الزيتون قادمة من دولة الامارات العربية المتحدة، وبعد الكشف الفني تبين عدم مطابقة الزيت للمواصفة الاردنية، وورد في تقرير اللجنة الفنية أن الزيت يحمل بيانات منشأ أردنية وسورية، وغير مطابق للمواصفة الاردنية المعتمدة لدى وزارة الزراعة ومختلف الجهات الرقابية المعنية بمراقبة الغذاء وفحصه قبل إدخاله الى الأردن عبر الحدود، وأوصت اللجنة بعدم إدخال هذه الكمية الى الأردن وإعادة تصديرها أو إتلافها وعلى نفقة صاحبها.

من جهة أخرى قررت وزارة الزراعة ومن خلال لجنة التاجر الذهبي، التابعة لمديرية التسويق والمعلومات منح شركتين جديدتين ميزة التاجر الذهبي التي تعتمدها وزارة الزراعة، وتقدم للشركات التي تتمتع بها بعض التسهيلات في الإجراءات على المعابر الحدودية، حيث وضعت الوزارة عدة شروط مطلوبة من الشركات الراغبة بدخول قائمة التاجر الذهبي للاستفادة من هذه التسهيلات الاجرائية، وفي اجتماعها الأخير قررت لجنة التاجر الذهبي إضافة شركتين للقائمة بعد أن انطبقت عليهما جميع الشروط المطلوبة، حيث منحت كل من شركة إياد الدولية للاستيراد والتصدير و حرزالله لتجارة الأسماك وطيور الزينة ميزة التاجر الذهبي.