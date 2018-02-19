القبض على شخص هدد مستثمرا وطلب اتاوة

الاصلاح نيوز-

تمكنت وحدة امن وحماية الاستثمار من القاء القبض على احد ارباب السوابق بعد قيامه بطلب اتاوة من مستثمر والقيام بتهديده، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر[ إن وحدة امن وحماية الاستثمار باشرت منذ ايام التحقيق في شكوى تقدم بها احد المستثمرين (مالك احدى شركات الادوية في العاصمة) بعد قيام احد الاشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية بالتواصل معه وطلب مبالغ مالية منه دون وجه حق.

واضاف المصدر ان الفريق التحقيقي الذي تولى القضية من وحدة امن وحماية الاستثمار تمكن بعد جمع المعلومات بكافة الطرق من تحديد هويته ذلك الشخص وتبين انه من ذوي الاسبقيات الجرمية في قضايا السرقات المختلفة وحيازة المواد المخدرة ويحمل 15 قيدا جرميا سابقا، وتم وضع كمين خاص لإلقاء القبض عليه بعد تحديد مكان تواجده.

وتابع المصدر انه ومن خلال الكمين الذي تم وضعه له تمكن فريق التحقيق من القاء القبض عليه وجرى تحويله لإدارة البحث الجنائي للتوسع بالتحقيق معه تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية الرادعة بحقه.