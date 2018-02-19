ترخيص 19 فضائية اردنية و175 موقعا اخباريا

الاصلاح نيوز-

منحت هيئة الاعلام ترخيصا لـ 175 مطبوعة إلكترونية ‘مواقع اخبارية’ حتى شهر كانون الثاني الماضي.

وحسب مديرة التراخيص في الهيئة مجد العمد: بلغ عدد الفضائيات المرخصة 39 محطة فضائية، منها 19 محطة أردنية و19 عربية، وأجنبية واحدة، و40 محطة إذاعية منها 38 أردنية و2 عراقية، اضافة الى ترخيص 3 محطات إعادة بث إذاعي.

وتوزعت المطبوعات الصحفية المرخصة على 10 مطبوعات يومية، و15 اسبوعية، وثلاث مطبوعات شهرية وواحدة سنوية.

وبلغ عدد المطبوعات المتخصصة 847 مطبوعة، و3 مطبوعات صحفية حزبية، و194 مركز دراسات وابحاث، و19 مركز قياس للرأي العام، و344 دار ترجمة مرخصة، و381 دار نشر وتوزيع، و382 دار دعاية واعلان، و438 مطبعة، و221 مكتبة، و199 شركة إنتاج وتوزيع فني، و35 رخصة لخدمات التكاليف المضافة، و10 دور سينما.