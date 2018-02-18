الأرصاد: طقس بارد لثلاثة ايام

الاصلاح نيوز-

تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة وغائمة جزئيا وماطرة بين الحين والآخر في أجزاء مختلفة من المملكة، بحسب دائرة الارصاد الجوية.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها في بعض المناطق 70 كم/ساعة، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة تشكل الضباب في العديد من المناطق.

وترتفع درجات الحرارة قليلاً غدا، والأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والبادية، ولطيفة في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ويتوقع في ساعات الليل تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ويوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع قليل آخر على الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والبادية، ولطيفة في الأغوار والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 12- 4 درجات مئوية، والمناطق الشمالية 12- 5، والمناطق الجنوبية 9 – 2، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.