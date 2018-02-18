أمن الدولة تصادق على قرار الظن المتعلق بخلية إرهابية والسطو على بنك

الاصلاح نيوز-

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد فواز العتوم والمتعلق بخلية إرهابية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي خططت لتنفيذ أعمال إرهابية لزعزعة الامن واستهداف مواقع عسكرية حساسة داخل المملكة.

واسند المدعي لعام لاعضاء الخلية الإرهابية تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وحيازة اسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وسيتم إعادة ملف القضية للمدعي العام لاجراء التباليغ حسب الاصول القانونية.

وكانت دائرة المخابرات العامة قد احبطت في وقت سابق المخطط الإرهابي العائد للخلية من خلال عملية استخبارية مبكرة، حيث ألقي القبض على المتورطين وضبط المواد والاسلحة والعتاد المقرر استخدامه في تنفيذ العملية الإرهابية.

وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة فيما يعرف بقضية (بنك عبدون).

واسند المدعي العام للمشتكى عليهم تهم تشكيل عصابة إرهابية بقصد التعدي على الاموال، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والاخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر.

(بترا)