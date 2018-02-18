وفاة الفنان محمد متولي إثر أزمة صحية

الاصلاح نيوز-

توفي الفنان المصري محمد متولي، مساء السبت 17 نوفمبر، إثر تعرضه لأزمة صحية عن عمر ناهز الـ73 عاما.

الفنان الراحل ولد في شبين الكوم عام 1945، ثم التحق بكلية دار العلوم، وتخرج بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية.

قدم الفنان عددًا كبيرًا من المسلسلات التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منها “أرابيسك، ليالى الحلمية، زيزينيا، قلبى ليس في جيبي.

وكانت أول أعماله في السينما فيلم (خلي بالك من زوزو) عام 1972، ليشارك بعدها في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

وتزوج من سيدة من خارج الوسط الفني تخرجت في كلية دار العلوم وأنجبت له ابنتين هو ممثل موهوب ولعل ذلك قد تكشف بقوة في “سارق الفرح”.