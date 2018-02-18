حمية غذائية تخسركم 5 كلغ في 7 أيام فقط!

الاصلاح نيوز-

العثورعلى ريجيم فعال لخسارة الوزن بشكل صحي ليس شيئاً سهلاً. لمساعدتكم على بلوغ أهدافكم وفقدان الكيلوهات الزائدة، إليكم من موقع التربية الذكية ريجيماً بسيطاً جداً يرتكز على حساء الخضار قامت بتطويره الجمعية الأسترالية لأخصائيي التغذية، المكون الأساسي فيه هو الملفوف (الكرنب).

هذا الريجيم يرتكز على استهلاك حساء الملفوف خلال أسبوع.

خلال هذه الأيام السبعة، من الممكن أيضاً أن تأكلوا فواكه، باستثناء الموز، وبروتينات وأطعمة أخرى طبيعية.

الهدف هو حرق الدهون وتنشيط الجهاز الهضمي بفضل تشكيلة من الخضار الغنية بالألياف، بمضادات الأكسدة وبمغذيات أخرى، والقليلة السعرات الحرارية.

ريجيم حساء الملفوف فعال جداً يسمح بخسارة سريعة للوزن تصل إلى 2,5 كلغ في أسبوع واحد فقط. يمكن أن نمهد له أيضاً بريجيم منحف أكثر اعتدالاً ويأخذ وقتاً أطول. ننصح بهذا الريجيم الناس الذين يرغبون بالتخلص من الكيلوهات الزائدة سريعاً، وأيضاً أولئك الذين يرغبون في تنظيف جسمهم من السموم بكل بساطة.

فكروا بتحضير الحساء بكميات كبيرة، لأنه سيكون طبقكم الرئيسي في الوجبات الثلاث اليومية.

ريجيم حساء الملفوف (الكرنب) لفقدان الوزن في وقت قياسي

المكونات :

• ملفوفة مفرومة

• بصلتان

• حبتا طماطم (بندورة) مهروستان

• 3 جزرات

• حبتا فليفلة (فلفل رومي) خضراء

• بضع عروق من الكرفس

• 10 حبات فطر

• بهارات (فلفل، كركم (عقدة صفراء)، زنجبيل…)

• ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

طريقة التحضير :

بعد أن تسخنوا القليل من زيت الزيتون في مقلاة، أضيفوا البصل قبل أن تضعوا الخضار الأخرى المقطعة إلى مكعبات. اغمروها بالماء، ثم تبلوها. سخنوها إلى درجة الغليان، ثم خففوا النار واتركوها حتى تصبح الخضار أكثر طراوة.

البرنامج اليومي :

اليوم 1 : يمكنكم أن تستهلكوا الحساء، حسب رغبتكم، كل النهار. بالنسبة للفطور، تناولوا توست من الحبوب الكاملة وجبنة بيضاء. يمكنكم أن تأكلوا أيضاً بضع فواكه، ولكن تجنبوا الموز. لا تنسوا أن تشربوا الكثير من الماء.

اليوم 2 : استهلكوا حساء الملفوف للعشاء والغداء وخذوا توست مع بيضة مسلوقة صباحاً. لا فواكه خلال اليوم.

اليوم 3 : باستثناء الموز والبطاطس، يمكنكم أن تأكلوا فواكه خلال هذا اليوم وأن تتناولوا بكل تأكيد حساء الملفوف. بالنسبة للفطور الصباحي، حضروا وعاءً من رقائق الشوفان مع حليب اللوز والجوز.

اليوم 4 : خذوا توست كامل بالجبنة البيضاء صباحاً، كوب من حليب اللوز وتفاحة + حساء الملفوف.

اليوم 5 : صباحاً، كلوا توست كامل وبيضة مسلوقة مصحوبة بكوب من حليب اللوز. بالنسبة للغداء والعشاء، تناولوا الحساء وصدر ديك رومي ظهراً.

اليوم 6 : بالنسبة للفطور، حضروا وعاءً من رقائق الشوفان والفواكه. ثم تناولوا حساء الملفوف خلال اليوم.

اليوم 7 : اشربوا حساء الملفوف ظهراً ومساءً وخذوا حصة من الأرز الكامل عند العشاء. يمكنكم أن تشربوا أيضاً عصير الفواكه الطازجة بدون سكر.

حتى تحصلوا على نتائج جيدة، من الضروري أن تتبعوا النصائح حرفياً وتحترموا مدة الريجيم.

فوائد هذا الريجيم :

حساء الملفوف (الكرنب) لديه القدرة على تزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها. بفضل هذه المكونات، يحصل جسمكم على نسبة عالية من المواد المغذية. إنه قليل السعرات الحرارية أيضاً، فالملفوف لا يحتوي إلا على 25 كالوري في كل 100 غرام.

هذا الحساء المغذي والمشبع مؤلف بشكل أساسي من الماء الذي هو قاطع للجوع حقيقي وعلى خضار تزيد الإحساس بالشبع.

سيئات هذا الريجيم :

ريجيم حساء الملفوف أو الكرنب ليس فعالاً على المدى الطويل. من المحتمل كثيراً أن تستعيدوا الوزن بشكل أوتوماتيكي بعد أسبوع الريجيم. خسارة الوزن الملحوظة خلال أسبوع الريجيم يكمن تفسيرها أساساً بالطابع المخفض للسعرات الحرارية في هذا الريجيم.

بالفعل، إنه ريجيم صعب وشديد التقييد. لهذا السبب، لا ننصحكم أن تتبعوه أكثر من أسبوع، بما أنه يمكن يسبب نقصاً غذائياً.

لا ننصح بهذا الريجيم أبداً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية، وخصوصاً النفخة لأنه يمكن أن يفاقمها.