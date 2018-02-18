افتتاح الفرع75 للبنك الاسلامي الاردني في عبدون

الاصلاح نيوز-

باشرالبنك الاسلامي الاردني بتنفيذ استراتيجية التوسع الجغرافي لعام 2018 بافتتاح فرع عبدون لخدمة كبار العملاء حيث اقيم حفل استقبال تحت رعاية الاستاذ موسى شحادة المدير العام للبنك الاسلامي الاردنيفي موقع الفرعوالكائن في محافظة العاصمة/منطقة زهران حي عبدون الشمالي شارع فوزي القاوقجي بناية رقم (5) وذلك يوم 18/2/2018 .

وبمشاركة وحضور وجهاء المنطقة وكبار التجار والمستثمرين ومتعاملي البنك معربين عن اعتزازهم بإنجازات البنك على مختلف الاصعدة ومنها الاستمرار بافتتاح المزيد من الفروع والمكاتب والتواجد القريب من مختلف فئات المجتمع ومناطق المملكة لتقديم افضل الخدمات المصرفية الاسلامية.

وبهذه المناسبة عبر الاستاذ موسى شحادة عن سعادته بافتتاح الفرع75للبنك في منطقة عبدون ليصبح للبنك 101 فرعاً ومكتباً منتشرة في جميع انحاء المملكة وذلك في إطار خطة البنك الهادفة إلى تعزيز شبكة فروعه وتوفير خدمات متطورة ومميزةفي فرع عبدونالذي يقع ضمن منطقة حيوية ونشطة تجارياً ويوجدبها تجمعات سكنية مختلفة ذات كثافة سكانية مع العديد من المجمعات التجارية، ليقدم تجربة مصرفية فريدة وحديثة ويضمن لكبار متعاملي البنك خدمة شخصية متميزة وتواصل مريح وفعال مع البنك بالتوازي مع سلسة الخدمات المصرفية التي تواكب احدث التطورات التكنولوجية وتتوافق مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية وتتيح انجاز المعاملات المصرفية والتمويلية بكل سهولة ويسر سواء كانت من خلال الخدمات المصرفية عبر الانترنت او من خلال الهاتف المحمول او عبر207أجهزةصراف الي منتشر في مختلف فروع ومكاتب البنك والمولات والعديد من المواقع خلال التواصل مع البنك على هاتف رقم065680001او عبر البريد الالكتروني jib@islamicbank.com.jo.