الامن يضبط شخصا حاول السطو على صيدلية شقيقه

الاصلاح نيوز-

هرعت المجوعات الامنية في شرطة الزرقاء اليوم الاحد اثر بلاغ بوجود عملية سطو على صيدلية في الوسط التجاري بالزرقاء وفق ما افاد مصدر امني.

وقال المصدر إن المجوعات الامنية تحركت الى الوسط التجاري اثر ورود بلاغ بعملية سطو على احد الصيدليات في الوسط التجاري.

واضاف المصدر بانه لدى وصول المجموعات الى الصيدلية تبين ان شقيق مالك الصيدلية قام بتهديده باداة حادة (سكين) مقابل الحصول على مبلغ مالي.

وبين المصدر انه تم القاء القبض على الشخص وضبط الاداة الحادة واقتياده الى المركز امن المدينة وفتح تحقيق موسع تمهيدا الى تحويله للقضاء.