‘‘أورانج‘‘ تدشن الموسم الخامس من برنامج BIG

الاصلاح نيوز-

قالت الريادية، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمشروع “مرايتي” رموز صادق الأسبوع الماضي بان مشروعها استفاد كثيرا خلال فترة الأشهر الستة الماضية بانضمامها إلى الموسم الرابع من برنامج شركة اورانج الأردن لدعم الريادة BIG، وخصوصا مع ما يوفره البرنامج للريادي من فرص كبيرة للتدريب والمشاركة في مؤتمرات عالمية، إلى جانب توفير فرص الاستفادة من الارشاد والتوجيه من خبراء، والتشبيك والتعارف مع مستثمرين ورياديين.

ونصحت صادق – التي تشرف اليوم على منصة إلكترونية تربط وتشبك الباحثات عن “خدمات التجميل” بمقدمي الخدمة والحصول على الخدمة في بيوتهن أو مكاتبهن دون تكبد عناء الحجز والذهاب إلى “صالونات التجميل- جميع الرياديين لاقتناص الفرص والاستفادة من أي خبرة أو دعم جديد أي كان نوعه لان مسؤولية الريادي تطوير ونمو مشروعه الريادي بكل السبل.

جاء حديث الريادية رموز صادق في حفل نظمته شركة اورانج الأردن لتخريج الموسم الرابع من برنامجها لدعم الريادة BIG واطلاق الموسم الخامس من البرنامج وذلك برعاية وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات/ وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة.

وبنفس الروح التي تحدثت فيها صادق كان الشاب الأردني اسامة مبيضين مؤسس شركة ” موجز” – المتخصصة في توزيع المحتوى الرقمي – يتحدث باعتباره خريجا من الموسم الرابع لبرنامج BIG ناصحا الشركات الجديدة في البرنامج للاستفادة من البيئة والمساحات المكتبية التي توفرها اورانج والاندماج بالشركات الريادية الاخرى المتواجدة في المكان.

وأكد المبيضين على أهمية ما يوفره البرنامج في مجال الارشاد والتوجيه والمشاركات الخارجية في المنتديات والملتقيات العربية والعالمية ما يفتح آفاقا واسعة أمام الشركات الريادية، داعيا الرياديين إلى ” الصبر” على مشاريعهم حتى تنجح.

ومشروعي مرايتي وموجز هما مشروعان من بين ستة مشاريع احتفت بتخريجهم شركة اورانج من الموسم الرابع لمنصتها لتسريع نمو الشركات الناشئة “BIG”، والشركات التي تخرجت هي كل منGasable ، techni Cloud،Mujaz ،Mrayti Aumet وSmart Lunchbox.

كما تم خلال الحفل الإعلان عن انطلاق الموسم الخامس للبرنامج، وترأس الحفل الرئيس الرئيس التنفيذي لشركة اورانج الأردن جيروم هاينك، بحضور اللجنة التوجيهية للبرنامج أويسس 500.

وقال هاينك في كلمته خلال الحفل: “لقد صادف البرنامج منذ انطلاقته شبابا رياديين بأفكار مميّزة، منها الجديد وأخرى ذات بعد اقتصادي واجتماعي عظيم الفائدة.

وأضاف: “يعد البرنامج فرصة مهمة للشركات الناشئة للاستفادة من الدعم والتدريب والارشاد المقدم خلال المواسم المختلفة من البرنامج، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال قصص النجاح التي حققتها الشركات المتخرجة من BIG في مختلف مواسمه، فمنها من عقد شراكات مع مستثمرين وآخرين قامت Orange الأردن بالتعاقد معهم، ومنهم من بدأ أعماله وحده وحقق نجاحا ملموسا”. مبينا أنه ومنذ إطلاق برنامج BIG وهو يساهم بالتأثير الايجابي على الشركات الناشئة عموما، والمستفيدون منه على وجه الخصوص، ، حيث أنه يهدف لتقديم الإرشاد للشركات الأردنية الناشئة التي ترغب بالتوسع ضمن أسواق جديدة وزيادة قاعدة الزبائن.

من جانب آخر، رحب هاينك بالمنضمين الجدد لمنصة “BIG” وهم

(Users Proof، Mashrou3na circle4media، DARB، Saleem Application، iMoneh)، متمنيا النجاح لخريجي الموسم السابق، ومؤكدا أنه وباجماع لجنة التحكيم الخاصة أن مستوى المتقدمين للبرنامج في تطور مستمر من موسم إلى آخر، وأن المفاضلة فيما بين المشاريع التي تقدمت كانت صعبة للغاية في ظل ما تقدموا به من مشاريع وأفكار خلاقة.

وكما المواسم السابقة، سيقدم برنامج BIG في موسمه الخامس والذي يمتد لستة أشهر، الدعم للشركات الناشئة الذي يتمثل في مساعدة هذه الشركات على تصميم منتجها، ووضع الخطط الاستراتيجية وخطط التسويق والإعلام الخاصة بها، إضافة إلى تقديم خدمات الاتصالات والدعم التقني والفني، وتعريفهم على مهارات المحاسبة وإدارة الموارد البشرية والإدارة القانونية بما يشمل الضرائب، كما يوفر البرنامج فرص ربط هذه الشركات مع مستثمرين وشركاء محتملين من خلال المشاركة في الفعاليات المحلية والعالمية، عدا عن ذلك استضافة الفعاليات التي تخص هذه الشركات وتوفير مساحات عمل متخصصة في منصة BIG.