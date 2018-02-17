بدء تقديم طلبات القبول للجامعات إلكترونياً الاثنين

الاصلاح نيوز-

تبدأ صباح الاثنين، عملية تقديم طلبات القبول إلكترونيا ضمن قائمة القبول الموحد في الجامعات الرسمية للناجحين في امتحان الثانوية العامة للدورة الشتوية 2017 – 2018 فقط وتنتهي منتصف ليلة الأربعاء المقبل.

ولا تتضمن قائمة القبول الموحد للدورة الشتوية أية استثناءات أو تخصيصات أو مكرمات كما تستثنى منها التخصصات بنظام السنوات مثل الطب وطب الاسنان.

ومن المتوقع إعلان قائمة القبول الموحد مطلع الأسبوع المقبل.

ولا يمكن قبول أي طلب إذا كان معدل الطالب يقل عن الحد الأدنى المقبول في نفس التخصص ونفس الجامعة في الدورة الصيفية الماضية.

وكان مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها الخميس قبل الماضي برئاسة الدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي قرر إعداد الطلبة المرشحين للقبول في الجامعات الرسمية على الدورة الشتوية للعام الجامعي 2017 – 2018 .

وبلغ عدد الطلبة المتوقع قبولهم 17366 طالبة وطالب فيما بلغ عدد الطلبة الذين حصلوا على معدلات 65 % فما فوق وفق نتائج التوجيهي التي اعلنت، اليوم، 20460 طالبا وبلغ عدد الطلبة الذين يمكن لهم الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي (الكليات الجامعية المتوسطة ، الجامعات الرسمية والخاصة) 39449 طالبة وطالبة.

ويمكن للطالب شراء طلب القبول الموحد من خلال المكاتب البريدية المعلن عنها في الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد او من خلال نظام اي فواتيركم المتوفر في مكاتب البريد الأردني، موقع إي فواتيركم ،جميع بنوك المملكة، صفحة حسابك البنكي على الانترنت محلات الصرافة المعتمدة ، أكشاك اي فواتيركم (وزارة التعليم العالي، تاج مول، قصر العدل، الجامعة الأردنية، أراضي شمال عمان).