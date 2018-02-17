الأمن يضبط قاتل طفل ‘‘خطأّ‘‘ في مادبا

الاصلاح نيوز-

ألقت الأجهزة الأمنية على شخص تسبب بمقتل طفل في التاسعة من عمره عن طريق الخطأ بمحافظة مادبا مساء أمس.

وقال مصدر أمني إن الطفل أسعف مساء أمس إلى المستشفى إثر تعرضه لعيار ناري مجهول المصدر، حيث فارق الحياة هناك.

وأضاف أنه تم فتح تحقيق لدى مديرية شرطة محافظة مادبا وقسم البحث الجنائي للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادثة.

وتابع المصدر أن التحقيقات وجمع المعلومات في الحادثة قادت المحققين للاشتباه بأحد الأشخاص من أقرباء الطفل المتوفى، وألقي القبض عليه، مشيرا إلى أن المتهم اعترف بالتحقيق معه أنه أثناء حمله للسلاح الناري التي يمتلكه بالشارع العام بالقرب من منزل الطفل المتوفى، خرجت طلقة منه عن غير قصد أصابت الطفل.

وقال المصدر إنه جرى ضبط السلاح الناري وأرسل لإدارة المختبرات والأدلة الجرمية لمطابقته، وسيتم إحالة القضية للقضاء .