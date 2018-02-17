الامن: 500 مخالفة بسبب التوجيهي

الاصلاح نيوز-

تتقدم مديرية الامن العام بالشكر لكافة الاخوة المواطنين لما ابدوه من استجابة وتعاون مع التحذيرات التي اطلقتها المديرية لتجنب ارتكاب عددا من المخالفات الامنية والمرورية التي تظهر عادة بالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة.

وقالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام انه ومن خلال الانتشار الامني وتنفيذ الخطة والامنية والمرورية في مختلف محافظات المملكة وما يرد من شكاوى عبر مركز القيادة والسيطرة فقد لوحظ انخفاض كبير في اعداد المخالفات المرتكبة بسبب اعلان نتائج الثانوية العامة وهو ما يدل على الالتزام والوعي لدى معظم الاخوة المواطنين والاستجابة التي لاقتها تحذيرات مديرية الامن العام لهم.

وتقدمت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشكر للجميع على مدى الاستجابة مع نداءات مديرية الامن العام بتجنب المخالفات التي تؤثر على سير الحياة الطبيعية للأخوة المواطنين وتعرقل الحركة المرورية، مهيبة بهم الاستمرار بتجنب مثل تلك المخالفات والتزام التعبير الحضاري عن الفرح.

واكدت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان العاملين في ادارة السير المركزية سجلوا في مختلف محافظات المملكة ما يقارب الـ 500 مخالفة مرورية فقط ارتبطت بالتعبير الخاطئ عن الفرح مقارنة مع ما يزيد عن 2000 مخالفة العام الماضي وفيما يتعلق بظاهرة اطلاق العيارات النارية فقد وردت عدد من الشكاوى والملاحظات التي تمت متابعتها والتحرك الفوري لمكانها للتأكد منها وضبطها حيث تم بعد متابعة بعض من تلك الملاحظات والشكاوى ضبط عدد منها والاسلحة المستخدمة فيها وما زال التحقيق جار في الملاحظات الاخرى.

كما وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال من تم ضبطهم.