الاولى على المملكة .. طالبة طب 

الاصلاح نيوز-

قال والد الطالبة نور سمردلي الأولى على المملكة في طلبة الدراسة الخاصة والحاصلة على معدل 99.5 بالفرع العلمي، إن ابنته نور تدرس تخصص الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا وقررت اعادة التوجيهي من اجل تعديل علامة الرياضيات والتي كانت تنقصها عن العلامة العظمى بـ 16 علامة.

واضاف جريس سمردلي في تصريح صحفي ان ابنته نور كانت تحصل على علامات 100% منذ مراحلها الابتدائية وهذا ما دعاها الى اعادة التوجيهي لإزالة التشوهات من كشف علاماتها على حد وصفه.

وبين ان انور تمكنت من تحقيق هدفها هذا الفصل بالحصول على علامة كاملة في مادة الرياضيات.

وعن دراسة نور قال والدها انها تدرس عندما تكون نفسيتها جيدة ولديها القابلية للدراسة، مؤكدا انه لم ينبها في يوم ما على الدراسة.