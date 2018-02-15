جت تحقق ربحاً اجمالياً بمقدار 2.2 مليون وحداد يشرح أسباب النجاح

الاصلاح نيوز-

انجازات بالأرقام حققتها شركة النقليات السياحية جت لهذا العام حيث اظهرت البيانات المالية والنتائج الأولية المفصح عنها من قبل المدير العام مالك حداد بأن الشركة قد حققت ايرادات تشغيلية بقيمة 25.4 مليون دينار، مقارنة بــ19.6 مليون دينار عام 2016، وبنسبة زيادة وصلت إلى 29%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.6 مليون دينار، مقارنة بـ1.1 مليون عن العام السابق، بزيادة مقدارها نصف مليون دينار على أقل تقدير.

وقال حداد وهو بالمناسبة من الذين يملكون رؤية اقتصادية وادارية في ادارة الشركة التي حققت الكثير الكثير من الانجازات في عهده أهمها أن الشركة المتطورة والمتقدمة في كل المجالات باتت الأفضل والأشهر على صعيد المنطقة إن النجاح لهذا العام كان بفضل جهود العاملين في الشركة والتزامهم بمعايير الجودة والمحاسبية والشفافية في طرح أي مشكلة بالشركة.

وتابع حداد أن النتائج المالية للشركة التي يبلغ عدد العاملين بها 800 وجميعهم من الأردنيين، كان بفضل انتمائهم وولائهم للشركة، وهذا هو السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح بنسبة جيدة.

وبين أن هذا الارتفاع ساهم به أيضاً ارتفاع ايرادات قطاع توزيع المحروقات بمبلغ 2.77 مليون دينار.

ومن الجدير ذكره أن شركة جت تاسست في الاردن منذ عام 1964وتعمل في مجال نقل الركاب و السياح من والى جميع المناطق السياحية و المدن داخل المملكة وخارجها من خلال اسطول حديث وفخم من الحافلات الكبيرة و المتوسطة التي تستند في نقل الركاب على توفير الراحة والامان للمسافرين و السياح.