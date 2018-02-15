إغلاقات وتحويلات مرورية في “المدينة الرياضية” الجمعة

الاصلاح نيوز-

تواصل أمانة عمان تنفيذ أعمال بنية تحتية وخدمية في تقاطع المدينة الرياضية وشارعي الملك عبدالله الثاني ، واحمد سليمان النجداوي ( النفق الصيني ) تتطلب إجراء إغلاقات كلية وتحويلات مرورية لساعات محدودة بالتعاون مع إدارة السير المركزية ، وذلك منذ ساعات فجر غد الجمعة .

وبين مدير دائرة الإدارة المشتركة المهندس محمد الفاعوري أن امانة عمان ستستكمل العمل على تقاطع المدينة الرياضية ضمن مشروع الباص سريع التردد وهو ما يتطلب إغلاق اليمين الحر للقادم من شارع الشهيد بإتجاه شارع الملكة رانيا العبدالله وتوجيه السير بإتجاه دوار المدينة الرياضية وذلك من فجر غد الجمعة وحتى صباح السبت.

وإغلاق شارع الملك عبدالله الثاني بالاتجاهين لغاية تركيب جسر مشاه أمام حدائق الحسين وهو ما يتطلب تحويل السير للقادم من تقاطع خلدا بإتجاه تقاطع سعيد خير إلى طريق الخدمات الموازي لشارع الملك عبدالله الثاني والمحاذي لحدائق الحسين ، وتحويل السير للقادم من تقاطع الشعب إلى تقاطع خلدا بإتجاه شارع سعيد خير ومن ثم الانعطاف يمينا بإتجاه شارع الاعيان فيساراً بإتجاه شارع بهجت التلهوني ومن ثم العودة لشارع الملك عبدالله الثاني بإتجاه تقاطع خلدا وذلك اعتبارا من فجر غدا الجمعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.

واغلاق شارع احمد سليمان النجداوي ( النفق الصيني ) لغاية استكمال تنفيذ خطوط تصريف مياه امطار وهو ما يتطلب تحويل السير للقادم من إشارات الدر المنثور بإتجاه تقاطع الكيلو وللقادم من إشارات الكالوتي بإتجاه شارع محمد الحسبان فشارع اسماعيل حجازي ثم العودة الى شارع المدينة المنورة بإتجاه دوار الواحة وذلك اعتبارا من فجر غدا الجمعة وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

وستقوم أمانة عمان بتأمين الشواخص الارشادية في المواقع مع تواجد لرجال إدارة السير المركزية وأعوان المرور لتقديم المساعدة للسائقين وارشادهم للطرق البديلة.