القوات المسلحة تطلب تجنيد افراد من حملة الثانوية

الاصلاح نيوز-

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور بالصبغة العسكرية من حملة شهادة التوجيهي الناجح لجميع الفروع للانضمام لبرنامج الدبلوم في تخصص العلوم الموسيقية لحساب قيادة الموسيقات – معهد موسيقات القوات المسلحة الأردنية .

ودعت القوات المسلحة الراغبين بالتسجيل مراجعة قيادة موسيقات القوات المسلحة الأردنية / عمان – طبربور- مقابل مشاغل الأمن العام اعتباراً من الساعة 0800 صباحاً وحسب البرنامج التالي :

اربد / عمان / الطفيلة

الاثنين

26/2/2018

جرش / المفرق / الكرك

الثلاثاء

27/2/2018

عجلون / مأدبا / العقبة

الأربعاء

28/2/2018

الزرقاء / البلقاء / معان

الخميس

1/3/2018

المتخلفين من جميع المحافظات

ا الأحــــــــــد

4/3/2018

( يعتمد مكان ولادة الأب لتحديد مواعيد المقابلات )

3. الشروط المطلوبة .

أ. أن يكون أردني الجنسية .

ب. أن لا يزيد العمر عن (22) عاماً لغاية 1/1/2018 .

جـ. أن يجتاز الفحص الطبي المقرر .

د. أن لا يقل طوله عن (165) سم وان يتناسب الطول مع الوزن .

هـ. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .

و. أن لا يكون له خدمة سابقة بالقوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية الأخرى أو من منتسبي الشركة الوطنية الحالية .

ز. أن يجتاز المقابلة الشخصية من قبل اللجنة الفنية المختصة .

ح. أن يكون أعزب ويبقى كذلك طيلة فترة الدراسة ومدتها سنتان .

4. الوثائق المطلوبة .

أ. الهوية الشخصية مثبت عليها الرقم الوطني سارية المفعول + صورة مصدقة عنها.

ب. كشف علامات التوجيهي الأصلي أو صورة مصدقة عنه .

جـ. صوره شخصيه حديثه عدد (4) قياس (6 4X).

د. شهادة ولادة أصليه عدد (2) أو صوره مصدقه عنها .

هـ. دفتر العائلة صفحة الوالد أو شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفياً مثبت عليها مكان ولادة الأب وصورة مصدقة عنه .

و. دفتر خدمة العلم مؤجل.

ز. قرار التقاعد العسكري لأبناء المتقاعدين العسكريين أو صورة عن شهادة التعيين للعاملين.

5. الامتيازات.

أ. يتم إبتعاث الأول للتجسير والحصول على البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية وعلى نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي .

ب. إيفاد المتميزين من الخريجين بدورات خارجية تخصصية .

جـ. يمنح المجند رتبة عريف بعد التخرج – ويتقاضى راتباً أثناء الدراسة .

6. يمنع إحضار الأجهزة الخلوية والمرافقين إلى مكان المقابلة .