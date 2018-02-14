بطولة غرب آسيا للسيدات لكرة اليد تنطلق الخميس

الاصلاح نيوز-

تنطلق مساء يوم غد الخميس منافسات النسخة الثانية من بطولة غرب آسيا للسيدات لكرة اليد والتي تستضيفها الأردن في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب وتستمر حتى 21 من شباط (فبراير) الحالي.

وسيشارك في البطولة ستة منتخبات هي الأردن، العراق، إيران، لبنان، قطر، سورية، حيث ستتنافس هذه المنتخبات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

وبدأت بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة بالتوافد إلى العاصمة عمان وتستكمل اليوم وصول المنتخبات الاخرى.

وأكمل اتحاد كرة اليد كافة الأمور اللوجستية لإستقبال البطولة من جانب المواصلات وإقامة الوفود إضافةً إلى تجهيز صالة الأميرة سمية التي ستحتضن كافة لقاءات البطولة.

وستجمع المباراة الأولى من البطولة المنتخبين العراقي والإيراني عند الساعة الثالثة مساءً ، يتبعها لقاء منتخبنا الوطني مع نظيره اللبناني عند الساعة الخامسة وتبدأ عند الساعة السابعة مواجهة قطر وسورية.

يذكر أن النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا للسيدات لكرة اليد كانت قد استضافتها العاصمة القطرية الدوحة العام 2016 وتوج المنتخب القطري باللقب وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب منتخبنا الوطني.