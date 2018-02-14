سحب قرعة أندية دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

الاصلاح نيوز-

أنجز اتحاد كرة القدم اليوم الأربعاء في مقره قرعة دوري أندية الدرجة الثانية لكرة القدم لموسم 2017-2018 ، والذي ينطلق في 9 آذار (مارس) بمشاركة 16 فريقاً، بحضور اعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد منصور عبيد الله ومنذر الجنيدي والأمين العام سيزار صوبر والدكتور بلحسن مالوش المدير الفني للاتحاد ومندوبي الاندية.

ويشارك في البطولة أندية: الطيبة، السرحان، حرثا، معان، مغير السرحان، وادي الريان، شباب حوارة، جرش، اتحاد جرش، الحمراء، دير ابي سعيد، ام القطين، عين كارم، خرجا، ادر والخالدية.

ورحب الأمين العام صوبر بمندوبي الأندية وتمنى التوفيق والنجاح للجميع خلال البطولة، مؤكداً على دور الأندية الهام في تطوير اللعبة، والارتقاء بمنظومة كرة القدم.

وشدد صوبر على ضرورة عقد دورات واجتماعات من قبل الأندية لتوعية اللاعبين والإداريين وتعزيز معايير الالتزام بالضوابط والتعليمات ولوائح الاتحاد تجنباً للوقوع بغرامات مالية او اي عقوبات تفرضها اللجنة التأديبية.

من جانبه أكد عضو الهيئة التنفيذية عبيد الله على تقديم دعم مالي اضافي للاندية بقيمة 500 دينار لكل ناد، شريطة تغطيتها من قبل الأندية بفواتير للتجهيزات الرياضية للفريق.

واستعرض مدير دائرة المسابقات عوض شعيبات نظام البطولة، حيث تم تقسيم الفرق الـ 16 المشاركة الى مجموعتين، وتقام المباريات لكل مجموعة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويصعد اول فريقين من كل مجموعة للدور قبل النهائي.

ويلعب الدور قبل النهائي بنظام خروج الخاسر من مباراتين (ذهاباً واياباً) على ان يلتقي اول المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، وتقام مباريات اياب هذا الدور على ملاعب الفرق التي احتلت المركز الأول في كل مجموعة.

كما أشار شعيبات أنه وحسب نظام البطولات فانه وفي حال تعادل الفرق المتقابلة في مباريات الدور ربع النهائي، يتم حسم النتيجة باللجوء الى الركلات الترجيحية مباشرة مع الأخذ بعين الاعتبار قاعدة الهدف المسجل على ارض الفريق المنافس.

ويهبط أخر فريقين على سلم الترتيب في كل مجموعة الى مصاف اندية الدرجة الثالثة، فيما يصعد الفريقين الواصلين للمباراة النهائية لدوري اندية الدرجة الأولى، ويتوج باللقب الفريق الفائز في المباراة النهائية.

وطلب الاتحاد من الأندية ضرورة تحديد الملاعب البيتية لكل فريق حتى يصار الى اصدار جدول المباريات وتحديد الملاعب وتاريخ اقامة اللقاءات فيما بعد.

وبين نائب الأمين العام ومدير شؤون الاندية فليح الخصيلات أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة التأديبية للموسم الحالي، واشار الى تخفيف بعض العقوبات لتتناسب مع عدد المباريات خلال البطولة، مع التأكيد على ان الغرامات وحسب اللائحة التأديبية تكون قيمتها 20 % من الغرامة المفروضة على أندية المحترفين، بما يتماشى مع العوائد المالية للاندية.

وأجاب الخصيلات على استفسارات الاندية حول عقوبات الايقاف وترحيل العقوبات، ودعا مندوبي الاندية الى الاطلاع على اللائحة التأديبية ولائحة البطولات التي تم توزيعها على الأندية خلال الاجتماع.

وحول الية تسجيل واعتماد الاجهزة الفنية والادارية للاندية، أكد الخصيلات انه وحسب لائحة البطولات للموسم الحالي فان النادي ملزم بتسجيل (مدرب، مدير فريق، معالج) كحدٍ ادنى.

واستعرض مندوبو الأندية ابرز المشاكل والصعوبات التي تواجه اندية الدرجة الثانية، والتي تتمثل في الدعم المالي للفريق الأول والفئات العمرية، اضافة الى تسهيل مهمة اللاعبين خلال المباريات، والية اختيار الملاعب المعتمدة للبطولة.

من جانبه وضّح المدير المالي للاتحاد حسام أبو دية ان الهيئة التنفيذية قررت رفع الدعم المالي لاندية الدرجة الثانية الى 14 الفاً في الموسم الواحد بدلاً من 12 الفاً، اضافة الى الف دينار عن كل فئة عمرية تشارك في بطولات الاتحاد.

من جهة أخرى، شكر رئيس نادي اتحاد جرش عادل الزبون اتحاد كرة القدم ممثلاً برئيس الهيئة التنفيذية سمو الأمير علي بن الحسين، على زيادة الدعم المالي المقدم لاندية الدرجة الثانية، متمنياً استمرار الدعم للاندية، واشار الى ان القرعة اجريت بكل شفافية وأفرزت تقاربا في الحظوظ.

وأكد رئيس نادي وادي الريان غازي الزيناتي ان فريقه استعد بشكل جيد من اجل المشاركة في البطولة، مشيرا الى ان جميع لاعبي الفريق يتمتعون بروح معنوية عالية وعاقدون العزم على تقديم أفضل المستويات من أجل تحقيق حلم الصعود الى الدرجة الاولى.

و قال المدير الإداري لفريق عين كارم محمد عزام، أن فريقه الذي صعد الى الدرجة الثانية الموسم الحالي، يرغب باعادة امجاد النادي من خلال تقديم الاداء الذي يليق بسمعته، مشيرا إلى أن المهمة بطبيعة الحال لن تكون سهلة وستتطلب من اللاعبين مضاعفة الجهد والتركيز خلال البطولة.