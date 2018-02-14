نسبة التخزين في السدود ترتفع إلى 38 %

الاصلاح نيوز-

رفد المنخفض الجوي الأخير سدود المملكة الرئيسية الـ(14) بحوالي (2.2) مليون متر مكعب ليرتفع التخزين الكلي في السدود الى (127.8) مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية (38 %) من طاقتها التخزينية البالغة (336) مليون متر مكعب، مقارنة مع (157.5) مليون متر مكعب بنسبة تخزين (48.7 %) للفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مصادر مسؤولة في وزارة المياه والري.

وبين المصدر، أن الأمطار الأخيرة خلال اليومين الماضيين، رفعت من معدل الهطول المطري التراكمي للمطر الساقط على محافظات المملكة كافة ليصل إلى (4.792) مليار متر مكعب بنسبة (58.5 %) من المعدل السنوي للأمطار طويل الأمد، في حين بلغ الهطول المطري العام الماضي في مثل هذا الوقت (61.2)، علما بأن المعدل السنوي طويل الأمد على المملكة هو (8.196) مليار متر مكعب سنويا.

وكشفت عن أن أعلى كمية هطول مطري سجلت في محافظة إربد/ محطة أم قيس (27.8) ملم، وحول كميات الهطول على المحافظات فقد سجلت محافظة عجلون النسبة الأعلى من الهطول (19.9) ملم، أعلاها في عبين (25) ملم وأدناها في خربة الوهادنة (15.2) ملم.

واحتلت الطفيلة المرتبة الثانية من حيث كمية الهطول المطري؛ حيث سجلت (13.3) ملم أعلاها في القادسية والرشادية (18) ملم، وأدناها العيص (9) ملم.

وفي محافظة جرش، سجل الهطول (11.1) ملم أعلاها في منطقة سوف (19.5) ملم، وأدناها في منطقة سد الملك طلال (4.8) ملم.

وفي محافظة العاصمة، سجل الهطول (8.9) ملم أعلاها في الحمر (13.8) ملم، وأدناها في الموقر (4) ملم.

وفي محافظة البلقاء، سجل الهطول (8.8) ملم أعلاها في الصبيحي (16) ملم، وأدناها دير علا (0.4).

وفي محافظة الكرك، سجل الهطول (6.4) ملم أعلاها في الربة (15) ملم، وأدناها عي (1.5) ملم.

وفي محافظة مادبا، سجل الهطول (6) ملم أعلاها في المشقر (8.2) ملم، وأدناها الجديدة (3.6) ملم.

وفي محافظة معان، سجل الهطول (5.9) ملم أعلاها في الشوبك (12) ملم، وأدناها في معان (1) ملم.

وفي محافظة المفرق، سجل الهطول (5.59) ملم أعلاها في نادرة (10) ملم، وأدناها في أم الجمال (2.5) ملم.

وفي محافظة الزرقاء، سجل الهطول (4.3) ملم أعلاها في العالوك (12) ملم، وأدناها في الصفاوي (1) ملم.

وفي محافظة العقبة، سجل الهطول (2,2) ملم أعلاها في فيدان (5.2) ملم، وأدناها في الريشة (2) ملم.

وأضافت أن سد الملك طلال كان الأعلى تخزينا؛ حيث بلغت كميات الأمطار الداخلة إليه خلال الـ(24) ساعة الماضية حوالي (850) ألف متر مكعب، ليرتفع التخزين فيه الى (47.53) مليون متر مكعب بنسبة تخزين (63.3 %)، فيما سجل سد الوحدة تخزينا (11.9) مليون متر مكعب بنسبة تخزين (10.8 %)، وسجل سد العرب (6.9) مليون متر مكعب بنسبة تخزين (41.5 %)، وسد شرحبيل تخزينا (0.69) مليون متر مكعب بنسبة تخزين (17.3 %)، وسد كفرنجة (1.4) مليون متر مكعب بنسبة تخزين (19 %)، وسد الكرامة (14.5) مليون متر مكعب بنسبة (26.3 %)، وسد وادي شعيب (1.2) مليون متر مكعب بنسبة تخزين (84 %)، وسد الكفرين (3.5) ملايين متر مكعب بنسبة (41.5 %)، وسد الزرقاء ماعين (0.5) مليون متر مكعب بنسبة (28.3 %)، وسد الوالة (7.4) ملايين متر مكعب بنسبة (91 %)، وسد الموجب (29.8) مليون متر مكعب بنسبة تخزين (100 %)، وسد التنور (1.4) مليون متر مكعب بنسبة (9.9 %)، وسد اللجون (0.5) مليون متر مكعب بنسبة (53.8 %)، وسد الكرك (0.14) مليون متر مكعب بنسبة (7 %).