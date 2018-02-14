مذكرة تفاهم جديدة بين الأردن وأميركا بشأن المساعدات

الاصلاح نيوز-

وقّع وزير الخارجية، أيمن الصفدي، ونظيره الأميركي، ريكس تيلرسون، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم جديدة بين المملكة والولايات المتحدة بقيمة 6.375 مليار دولار (1.275 مليار دولار سنوياً) ابتداء من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن “هذه أول مذكرة تفاهم غير ملزمة بشأن المساعدات الخارجية الثنائية فاوضت عليها إدارة الرئيس ترامب، في إشارة إلى استمرار التزام الولايات المتحدة باستقرار الأردن وازدهاره وأمنه”.

ووفق البيان “يمثل مبلغ 1.275 مليار دولار أميركي سنوياً زيادة بمقدار 275 مليون دولار سنوياً عن مذكرة التفاهم السابقة لدعم جهود الأردن الرامية إلى تعزيز الرخاء والأمن لجميع مواطنيها. ويؤكد التزام مذكرة التفاهم على الدور المحوري الذي يلعبه الأردن في دعم الاستقرار الإقليمي وحمايته ودعم الأهداف الأميركية، مثل الحملة العالمية لهزيمة داعش والتعاون في مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية”.

وتحدد مذكرة التفاهم مجالات التعاون المهمة في القطاعين الاقتصادي والدفاع وتدعم بشكل مباشر خطة الإصلاح السياسي والاقتصادي لجلالة الملك عبد الله الثاني، مع التخفيف في الوقت علينه من تأثير اللاجئين السوريين والعراقيين على المجمتع الأردني، حسب ما ذكر البيان.