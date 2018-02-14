إطلاق نار قرب مقر وكالة الأمن القومي الأميركي

الاصلاح نيوز-

تحقق الشرطة الاميركية الاربعاء في اطلاق نار وقع في وقت مبكر صباحا قرب مقر وكالة الامن القومي الاميركية في محيط العاصمة واشنطن بحسب وسائل اعلام محلية.

واعلن البيت الابيض انه تم ابلاغ الرئيس دونالد ترامب باطلاق النار.

وبثت محطة “ان بي سي نيوز” صورا لسيارة سوداء اصطدمت بالحواجز التي تحمي هذا المجمع الذي يحظى بحراسة امنية مشددة. وشوهد شخص وثقت يداه يجلس على حافة الرصيف. وقال ناطق باسم وكالة الامن القومي ان الوضع تحت السيطرة.

وبحسب محطة “اي بي سي 7 نيوز” المحلية فان ثلاثة اشخاص اصيبوا بالرصاص وتم توقيف مشبوه.

وقال البيت الابيض في بيان ان “الرئيس ابلغ باطلاق النار في فورت ميد. افكارنا وصلواتنا مع كل الاشخاص الذين تأثروا”.

واعلنت دائرة الشرطة في منطقة آن آرونديل في ماريلاند حيث يقع مقر الوكالة، على تويتر انها ليست مكلفة بالتحقيق. (أ ف ب)