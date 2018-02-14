مؤتمر إعادة إعمار العراق يجمع 30 مليار دولار

الاصلاح نيوز-

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، اليوم الأربعاء، أن إجمالي إسهامات الدول المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق، بلغت 30 مليار دولار.

وأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، عن تخصيص الكويت ملياري دولار، مناصفة بين قروض وفرص استثمار في العراق.

وكان عدد من الدول العربية والأجنبية، أعلن، اليوم، عن تعهدات بقيمة 10.01 مليار دولار في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.

وأعلنت تركيا في الجلسة الخاصة بإعلان الدول عن تعهداتها في المؤتمر اليوم، عن تعهدات بقيمة خمسة مليارات دولار كقروض وتسهيلات ائتمانية، فيما أعلنت المملكة العربية السعودية عن مليار دولار لإعادة الإعمار عن طريق الصندوق السعودي للتنمية، إضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية للعراق.

بدورها، أعلنت قطر عن تخصيص حزمة من القروض والاستثمارات للعراق بقيمة مليار دولار، فيما أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن 500 مليون دولار، والبنك الاسلامي للتنمية عن استعداده لتقديم تمويل بمقدار 500 مليون دولار.

وأعلن مدير الصندوق العربي للإنماء عن الوصول إلى تسوية مع العراق تتيح له الاستفادة من تمويل الصندوق بمقدار مليار ونصف دولار، فيما أعلنت وزيرة التجارة الفندلندية عن تعهدها بمبلغ 10 ملايين دولار في مجال نزع الألغام، كما تعهدت ماليزيا بـ100 ألف دولار.