15.8 مليون دينار صافي أرباح الاستثماري بعد الضريبة

الاصلاح نيوز-

بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة لـ البنك الاستثماري نحو 15.8 مليون دينار في العام 2017، مقارنة مع 15.6 مليون دينار في العام 2016. فيما ارتفع إجمالي دخل البنك لعام 2017 بنسبة 11% لتصل إلى 52.4 مليون دينار مقارنة مع 47.1 مليون دينار لعام 2016.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن INVESTBANK والتي تخضع لموافقة البنك المركزي الأردني، ارتفع صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة في العام الماضي بنسبة 20%، إذ بلغت 646 مليون دينار مقابل 539 مليون دينار كما في نهاية عام 2016. كما ارتفعت ودائع العملاء في العام 2017 لتصل إلى 676 مليون دينار مقارنة مع 623 مليون دينار كما في نهاية عام 2016 بارتفاع نسبته 8.6%.

كما انعكس التحسن في أداء البنك على إجمالي الموجودات التي ارتفعت بنسبة 13% وتخطت حاجز 1 مليار دينار في نهاية العام 2017 مقارنة مع 950 مليون دينار كما في نهاية عام 2016.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة INVESTBANK بشر جردانه:’ واصل INVESTBANK خلال العام الماضي البناء على الإنجازات الإيجابية التي حققها خلال السنوات الماضية، والتي انعكست وبشكل ملحوظ على البيانات المالية للبنك حيث ارتفعت معظم مؤشراته مقارنة بالعام 2016′.

وأضاف جردانه:’ عمل البنك على تنفيذ ما تضمنته استراتيجيته للعام 2017، حيث عزز من مكانته المتميزة في مجال خدمة العملاء وفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم والحرص على استدامتها، وقدم منتجات وخدمات مبتكرة ومتفردة، وعزز من نشاطاته من خلال مجموعة الشركات التابعة له في مجالات الوساطة المالية والتأجير التمويلي’.

وخلال كانون الأول من العام الماضي، أعلن INVESTBANK عن استحواذ شركة تمكين للتأجير التمويلي التابعة له على 92% من رأسمال شركة بندار للتجارة والاستثمار، والبالغ 20 مليون دينار، للبناء على الاستحواذ لشركة التسهيلات التجارية في العام 2016 وبهدف مواكبة البنك للاحتياجات التمويلية المتنوعة سواء للأفراد أو الشركات المتوسطة الحجم عبر توسيع وزيادة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها والمشاركة بالفرص الاستثمارية المدروسة التي تمتاز بالقيمة المضافة العالية وبما يخدم المساهمين والمستثمرين في البنك.